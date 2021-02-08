В Украину вернулась метель и сильный мороз, кое-где за ночь выпало до 30 сантиметров снега. На дорогах образовалась гололедица, движение затруднено.

ГСЧС предупреждает о перебоях и нарушениях энергоснабжения отдельных населенных пунктов, а также прекращении движения автотранспорта на участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

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Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту "Львов" уже отменили рейсы. К тому же, в области ограничили движение грузового автомобильного транспорта на дорогах государственного значения.

Ограничили въезд крупногабаритного транспорта и в Киев. По данным синоптиков сильный снег, гололедица, ветер, метели и снежные заносы продлятся минимум до конца недели.



Украину замело 8 февраля / Фото Укргидрометцентра

Из-за осложнения погодных условий ГСЧС призывает водителей воздержаться от поездок во время непогоды. А также не оставлять авто вдоль дорог, чтобы они не блокировали движение спецтехники коммунальных служб.

Какая ситуация в регионах

В большинстве регионов Украины – снег и метели. В южных областях и на Прикарпатье снег переходит в дождь, также есть гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье дождь.

Много снега выпало в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях – от 3 до 15 сантиметров.

Слабый снег наблюдают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.

В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре. Из-за этого на дорогах сразу образуется гололедица.

Укравтодор обрабатывает специальными средствами покрытие дорог государственного значения. Проезжую часть и обочину расчищают от сугробов, чтобы гарантировать безопасное движение автомобилям.

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Что происходит на дорогах Украины

Спасатели дежурят на наиболее проблемных участках дорог и вытягивают из кюветов и заснеженных участков дорог автомобили. Отдельно: