Украину накрыли сильные снегопады: какая ситуация в регионах
В Украину вернулась метель и сильный мороз, кое-где за ночь выпало до 30 сантиметров снега. На дорогах образовалась гололедица, движение затруднено.
Источник:ГСЧС
ГСЧС предупреждает о перебоях и нарушениях энергоснабжения отдельных населенных пунктов, а также прекращении движения автотранспорта на участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях.
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Из-за сложных погодных условий в международном аэропорту "Львов" уже отменили рейсы. К тому же, в области ограничили движение грузового автомобильного транспорта на дорогах государственного значения.
Ограничили въезд крупногабаритного транспорта и в Киев. По данным синоптиков сильный снег, гололедица, ветер, метели и снежные заносы продлятся минимум до конца недели.
Украину замело 8 февраля / Фото Укргидрометцентра
Из-за осложнения погодных условий ГСЧС призывает водителей воздержаться от поездок во время непогоды. А также не оставлять авто вдоль дорог, чтобы они не блокировали движение спецтехники коммунальных служб.
Какая ситуация в регионах
В большинстве регионов Украины – снег и метели. В южных областях и на Прикарпатье снег переходит в дождь, также есть гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье дождь.
- Много снега выпало в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях – от 3 до 15 сантиметров.
- Слабый снег наблюдают в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.
- В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре. Из-за этого на дорогах сразу образуется гололедица.
Укравтодор обрабатывает специальными средствами покрытие дорог государственного значения. Проезжую часть и обочину расчищают от сугробов, чтобы гарантировать безопасное движение автомобилям.
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Что происходит на дорогах Украины
Спасатели дежурят на наиболее проблемных участках дорог и вытягивают из кюветов и заснеженных участков дорог автомобили. Отдельно:
- ГСЧС в Хмельницкой области обеспечивает дежурство передвижных пунктов обогрева и техники повышенной проходимости на автодороге Н-03 вблизи села Гуменцы, Каменец-Подольского района и на автодороге М-12 вблизи Вийтивцев, Волочиского района;
- в Ровно городской глава срочно провел заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Соответствующим службам поручили осуществлять постоянный мониторинг автодорог области государственного и местного значения.
- на Тернопольщине работают 4 мобильных пункта обогрева на шасси авто повышенной проходимости, чтобы как можно быстрее прибыть в самые отдаленные уголки региона.
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