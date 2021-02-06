Спасатели предупредили, что 7 февраля в Украине ухудшится погода. Непогода принесет снегопады и шквальные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

В некоторых регионах на замену снегопадам придут дожди. Также спасатели предупредили о гололедице на дорогах.

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Где ждать непогоду

Погода в Украине 7 февраля ухудшится в:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Житомирской,

Киевской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской областях,

на Закарпатье.

В течение 7 – 8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры:

ночью до -12...-18 градусов, а в северных областях местами до -20...-24 градусов,

днем до -8...-13 градусов, а в южных областях -4...+2 градуса.

Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов. Также спасатели не исключают частичное блокирование движения на отдельных участках дорог в Ровненской, Волынской, Львовской областях.

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В ГСЧС предупредили, что в отдельных регионах Украины образуются снежные заносы. В Ровненской, Волынской, Львовской областях они могут достичь 30 – 40 сантиметров.

На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах.

Обратите внимание! Спасатели ГСЧС объявили 6 – 8 февраля значительную снеголавинную опасность третьего уровня. Она будет наблюдаться на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.



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