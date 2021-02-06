До 40 сантиметров снега и шквальные ветры: в Украину снова идет непогода
Спасатели предупредили, что 7 февраля в Украине ухудшится погода. Непогода принесет снегопады и шквальные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Источник:ГСЧС
В некоторых регионах на замену снегопадам придут дожди. Также спасатели предупредили о гололедице на дорогах.
Важно Киев закрывают для грузовиков на время непогоды
Где ждать непогоду
Погода в Украине 7 февраля ухудшится в:
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской областях,
- на Закарпатье.
В течение 7 – 8 февраля в Украине будет значительное понижение температуры:
- ночью до -12...-18 градусов, а в северных областях местами до -20...-24 градусов,
- днем до -8...-13 градусов, а в южных областях -4...+2 градуса.
Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов. Также спасатели не исключают частичное блокирование движения на отдельных участках дорог в Ровненской, Волынской, Львовской областях.
Актуально Прогноз погоды на 6 февраля: в Украину пришло похолодание, по некоторым областям ударят морозы
В ГСЧС предупредили, что в отдельных регионах Украины образуются снежные заносы. В Ровненской, Волынской, Львовской областях они могут достичь 30 – 40 сантиметров.
На Закарпатье, Прикарпатье, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях прогнозируют снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах.
Советы водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью