В Украине на замену снегу и пасмурной погоде наконец придет настоящая весна. Так, в субботу, 27 марта, температура воздуха поднимется до +14 градусов.

В Украине наконец потеплеет

Температура воздуха будет прогреваться постепенно. Столбики термометров будут подниматься еще с 25 марта.

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Погода 25 и 26 марта

Так, в четверг и пятницу почти на всей территории Украины будет ясно. Только на юго-востоке синоптики все еще прогнозируют пасмурную погоду и снег.

Однако температура воздуха в этих регионах не будет низкой – столбики термометров взлетят до +5...+10 градусов. Немного холоднее будет только в Донецке.

На всей остальной территории страны температура воздуха будет колебаться от + 7 до + 11 градусов.

Погода 27 марта

Теплее всего будет уже в субботу. На улицах наконец-то воцарится настоящая весна. Так, небольшие осадки возможны только в Ровно, Луцке и Львове. Однако температуру воздуха прогнозируют теплую – + 11...+14 градусов.

Во всех остальных областях будет солнечно. Средняя температура по Украине составит + 7...+12 градусов.



Погода в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! По словам синоптика Вазиры Мартазиновой, погодные условия весной будут очень изменчивы. Так, на смену потеплению резко будет приходить похолодание. Кроме того, в апреле возможны заморозки.