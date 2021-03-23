+ 14 градусов и солнце: в Украину придет настоящая весна
В Украине на замену снегу и пасмурной погоде наконец придет настоящая весна. Так, в субботу, 27 марта, температура воздуха поднимется до +14 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
В Украине наконец потеплеет
Температура воздуха будет прогреваться постепенно. Столбики термометров будут подниматься еще с 25 марта.
Читайте также Украину засыпало снегом: ситуация на дорогах в областях
Погода 25 и 26 марта
Так, в четверг и пятницу почти на всей территории Украины будет ясно. Только на юго-востоке синоптики все еще прогнозируют пасмурную погоду и снег.
Однако температура воздуха в этих регионах не будет низкой – столбики термометров взлетят до +5...+10 градусов. Немного холоднее будет только в Донецке.
На всей остальной территории страны температура воздуха будет колебаться от + 7 до + 11 градусов.
Погода 27 марта
Теплее всего будет уже в субботу. На улицах наконец-то воцарится настоящая весна. Так, небольшие осадки возможны только в Ровно, Луцке и Львове. Однако температуру воздуха прогнозируют теплую – + 11...+14 градусов.
Во всех остальных областях будет солнечно. Средняя температура по Украине составит + 7...+12 градусов.
Погода в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра
Поделиться новостью