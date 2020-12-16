Ночью 16 декабря в ряде областей Украины будет сильный туман. Синоптики предупредили, что видимость будет составлять всего 200 – 500 метров.

Спасатели уже объявили первый уровень опасности – желтый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Важно Мокрый снег и шквальный ветер оставил без света 120 населенных пунктов Украины Синоптики предупредили о тумане в: западных,

северных,

центральных регионах,

Одесской области. В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Как предостеречься от аварий во время тумана Уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньшей, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров скорость должна быть не более 10 километров в час.

Она должна быть вдвое меньшей, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров скорость должна быть не более 10 километров в час. Едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.

Старайтесь обойтись без обгонов и опережений. Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.

И чем больше она будет, тем лучше. Пометьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы. Обратите внимание! Украина уже неделю страдает от непогоды. На смену гололеду пришел мокрый снег и туман. В некоторых областях коммунальщики вынуждены работать круглосуточно. Кроме того, из-за скользких дорог количество ДТП резко возросло.