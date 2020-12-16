Видимость 200 – 500 метров: в Украину придут сильные туманы
Ночью 16 декабря в ряде областей Украины будет сильный туман. Синоптики предупредили, что видимость будет составлять всего 200 – 500 метров.
Спасатели уже объявили первый уровень опасности – желтый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Синоптики предупредили о тумане в:
- западных,
- северных,
- центральных регионах,
- Одесской области.
В ГСЧС предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Как предостеречься от аварий во время тумана
- Уменьшите скорость. Она должна быть вдвое меньшей, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров скорость должна быть не более 10 километров в час.
- Едьте спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.
- Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.
- Пометьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы.
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