Украинская икона, которую подарили Лаврову, вернулась в Боснию
Настоящий международный скандал вызвала 300-летняя украинская икона из оккупированного Луганска, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову. После скандала ее уже вернули в Боснию и Герцеговину.
Икона вернулась в кабинет Милорада Додика – пророссийского члена президиума Боснии и Герцеговины, который и подарил ее Лаврову. Об этом пишет Radio Slobodna Evropa.
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Я лично привез икону из Москвы и передал ее в кабинет члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика,
– рассказал боснийский посол в России Желько Самарджия.
Он рассказал, что уже проинформировал Россию, что передал икону, а в ответ получил призыв проверить происхождение иконы через официальные ведомства.
Почему возник скандал с иконой:
- Речь об иконе, которую Милорад Додик подарил Сергею Лаврову 14 декабря, когда российский дипломат посещал Боснию.
- Проблема в том, что икона эта – украинская, о чем свидетельствует восковая печать на ней. Икона хранилась в Луганске, а после оккупации ее местонахождение было неизвестно.
- Понятно, что икону украли, но кто и когда – неясно. Заниматься этим делом будет Интерпол.
- К слову, свое расследование проводит и прокуратура Боснии и Герцеговины.
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