Настоящий международный скандал вызвала 300-летняя украинская икона из оккупированного Луганска, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову. После скандала ее уже вернули в Боснию и Герцеговину.

Икона вернулась в кабинет Милорада Додика – пророссийского члена президиума Боснии и Герцеговины, который и подарил ее Лаврову. Об этом пишет Radio Slobodna Evropa.

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Я лично привез икону из Москвы и передал ее в кабинет члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика,

– рассказал боснийский посол в России Желько Самарджия.

Он рассказал, что уже проинформировал Россию, что передал икону, а в ответ получил призыв проверить происхождение иконы через официальные ведомства.

Почему возник скандал с иконой: