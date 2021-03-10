На украинском ТВ появится больше социальной рекламы: с чем это связано
Кабинет Министров одобрил законопроект об усилении информационной кампании по противодействию COVID-19. Планируется, что уже в скором времени на украинском телевидении увеличится количество бесплатной социальной рекламы.
Источник:телеграм Василия Мокана
Соответствующее решение чиновники приняли на заседании 10 марта. Как пояснил нардеп и представитель правительства в парламенте Василий Мокан, законопроектом хотят привлечь внимание людей к проблемам, связанным с пандемией.
Важно COVID-19 в Украине: более 6 тысяч заболевших, 219 – умерли
Что предусматривает законопроект
По словам Мокана, законопроектом предлагается обязать СМИ размещать социальную рекламу, которая будет направлена на предотвращение распространения болезни.
Социальную рекламу будут размещать приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы. В то же время действие законопроекта временное и ограничивается только периодом пандемии.
Почему это важно
Социальная реклама должна:
- изменить отношение людей к мерам предотвращения распространения коронавируса,
- повысить осведомленность населения об эпидситуации по распространению COVID-19 в стране и мире.
В пояснительной записке к правительственному законопроекту указано, что его реализация "не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов". Разработчики законопроекта констатируют, что из-за документа "возможны расходы распространителей рекламы", однако указывают, что это краткосрочный прогноз.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- Коронавирусом за минувшие сутки заболели 6 377 украинцев, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 219 украинцев. В то же время выздоровели 5 867 человек.
- За все время пандемии в Украине заболели – 1 416 438 человек. По состоянию на 10 марта выздоровели 1 204 916 больных. Зато умерли от осложнений COVID-19 и наличия сопутствующих заболеваний – 27 423 украинца.
- Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Так, по словам Дениса Шмыгаля, красную зону могут ввести сразу в 9 областях и столице.
- Пока же красными остаются сразу 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
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