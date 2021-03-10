Кабинет Министров одобрил законопроект об усилении информационной кампании по противодействию COVID-19. Планируется, что уже в скором времени на украинском телевидении увеличится количество бесплатной социальной рекламы.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании 10 марта. Как пояснил нардеп и представитель правительства в парламенте Василий Мокан, законопроектом хотят привлечь внимание людей к проблемам, связанным с пандемией.

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Что предусматривает законопроект

По словам Мокана, законопроектом предлагается обязать СМИ размещать социальную рекламу, которая будет направлена ​​на предотвращение распространения болезни.

Социальную рекламу будут размещать приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы. В то же время действие законопроекта временное и ограничивается только периодом пандемии.

Почему это важно

Социальная реклама должна:

изменить отношение людей к мерам предотвращения распространения коронавируса,

повысить осведомленность населения об эпидситуации по распространению COVID-19 в стране и мире.

В пояснительной записке к правительственному законопроекту указано, что его реализация "не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов". Разработчики законопроекта констатируют, что из-за документа "возможны расходы распространителей рекламы", однако указывают, что это краткосрочный прогноз.

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