Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции 14 января примерно в 18:00. В результате действий украинского военного ранили.

Военному оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили на телеграмм-странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

К теме Обмен пленными и потери от "перемирия": как изменилась война на Донбассе за 2020 год

Известно, что состояние военного стабильное. "Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен режим тишины и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", – отметили в заметке.

Последние потери

Стоит отметить, что в этот же день, 14 января, в Украине прощались с погибшим воином Мариупольской бригады Олегом Андриенко. На Майдане Героев в Запорожье состоялась церемония прощания.

Военный погиб от пули снайпера 11 января.

Стоит знать! С июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Несмотря на это, российские оккупанты регулярно нарушают договоренности. Подробнее – по ссылке.