Боевики вернули тело украинского военного 17 декабря. Точные причины смерти еще не установили. Однако по результатам экспертизы, обнаружили, что защитника задушили.

Что показала экспертиза

Военный умер от асфикции. Об этом свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщает "Цензор.НЕТ".

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На теле военного обнаружили многочисленные синяки и ссадины. Много побоев зафиксировали на лице и шее. Это свидетельствует о насильственной смерти. По предварительной информации, мужчину задушили.

Что этому предшествовало

Защитник умер 14 декабря. Он попал на неподконтрольную территорию Украины к боевикам.

Однако оккупанты передали тело бойца 17 декабря.

В Трехсторонней контактной группе не указали причины смерти.

Обстоятельства гибели мужчины выясняет следствие.

Обратите внимание! Всего с начала перемирия, которое продолжается с 27 июля, погибли 5 украинских защитников. Украина понесла такие потери из-за нарушения оккупантов.



Судебно-медицинская экспертиза тела / Фото "Цензор.НЕТ"