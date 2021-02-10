В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Первый канал "Украинского радио" возобновил вещание в средневолновом диапазоне. В частности, говорится и о временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Речь восстановили благодаря полному финансированию Национальной общественной телерадиокомпании в 2021 году. По данным министерства, средневолновый передатчик "Украинского радио" покрывает значительную часть Украины. Читайте также Реформирование Нацсовета по вопросам телерадиовещания: комитет поддержал законопроект В частности, он расположен в селе Луч Николаевской области. Передатчик имеет мощность 500 киловатт. Днем он покрывает 60% территории, включая оккупированные территории, а с вечера до утра – всю территорию Украины. Обратите внимание! Национальная общественная телерадиокомпания из-за неполного финансирования в мае 2019 года отказалась от вещания на средних волнах с Луча на оккупированный Крым. Тогда эксплуатация передатчика обходилась компании в более 16 миллионов гривен.