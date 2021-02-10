"Украинское радио" снова будут транслировать на временно оккупированных территориях
В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Первый канал "Украинского радио" возобновил вещание в средневолновом диапазоне. В частности, говорится и о временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Речь восстановили благодаря полному финансированию Национальной общественной телерадиокомпании в 2021 году. По данным министерства, средневолновый передатчик "Украинского радио" покрывает значительную часть Украины.
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В частности, он расположен в селе Луч Николаевской области. Передатчик имеет мощность 500 киловатт.
Днем он покрывает 60% территории, включая оккупированные территории, а с вечера до утра – всю территорию Украины.
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