Посольство Украины в хорватском Загребе пострадало в результате подземных толчков, всколыхнувших страну днем 29 декабря. Из-за землетрясения половина столицы осталась без света, многие здания получили повреждения.

Среди них – и здание украинского посольства. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

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В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали,

- подчеркнул он.

В то же время на фейсбук-странице ведомства появилось сообщение о вероятности сохранения дальнейших подземных толчков в Хорватии. Следовательно, украинцев, находящихся в этой стране, просят внимательно следить за сообщениями компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации.

"Будьте осторожны! Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка, безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания возле линий электропередач, деревьев!" – говорится в сообщении.

Что известно о землетрясениях в Хорватии: кратко

Два дня подряд, 28 – 29 декабря, в Хорватии случилось несколько землетрясений.

Сильнейший случился именно 29 декабря: сила толчков достигла 6,2 балла.

Стихия привела к масштабным разрушениям, половина хорватской столицы Загреба осталась без света.

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