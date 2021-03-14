Украинский защитник на Донбассе получил пулевое ранение: в каком он состоянии
В районе проведения Операции Объединенных сил 14 марта еще один военный ВСУ получил ранения. Произошло это в результате вражеского обстрела.
Источник:ОТУ "Север"
Украинский защитник получил ранение вблизи населенного пункта Южное. Произошло это в полосе ответственности ОТУ "Север".
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В каком состоянии раненый боец
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.
Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей,
– подчеркнули в штабе ОТУ "Север".
Как прошли сутки на Донбассе
- За прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушали режим тишины. Российские боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Песков, Водяного и Южного.
- А вот в течение суток 12 марта пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались. Они аж 14 раз обстреляли украинские позиции. Кроме того, оккупанты убили нашего защитника и еще одного ранили.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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