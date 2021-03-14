В районе проведения Операции Объединенных сил 14 марта еще один военный ВСУ получил ранения. Произошло это в результате вражеского обстрела.

Украинский защитник получил ранение вблизи населенного пункта Южное. Произошло это в полосе ответственности ОТУ "Север".

Важно Оккупанты били из гранатометов: как прошли сутки на Донбассе

В каком состоянии раненый боец

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей,

– подчеркнули в штабе ОТУ "Север".

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 19 украинских защитников.

Как прошли сутки на Донбассе

За прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушали режим тишины . Российские боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Песков, Водяного и Южного.

. Российские боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Песков, Водяного и Южного. А вот в течение суток 12 марта пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались. Они аж 14 раз обстреляли украинские позиции. Кроме того, оккупанты убили нашего защитника и еще одного ранили.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала