Военнослужащий ВСУ попал в плен российских оккупационных войск на Донбассе. Отсутствие бойца обнаружили еще 17 декабря. Боевики заявляют, что задержали воина в состоянии опьянения.

Украинский защитник в плену: детали Во время проверки наличия личного состава одного из подразделений 17 декабря не удалось найти одного военного. Об этом в фейсбуке сообщает штаб ООС. Читайте также Боевики устроили обстрел под Горловкой: ранены 2 украинских воинов Впоследствии удалось выяснить, что украинского бойца задержали боевики. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются,

– заявили в штабе. Что об этом говорят оккупанты По информации сепаратистских СМИ, военный во время захвата якобы был в нетрезвом состоянии.

Кроме того, представители боевиков сообщают, что захватили якобы уроженца Ровненской области Александра Пупко. Он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Попал в плен мужчина вблизи оккупированного Славяносербска.

Его задержали якобы без применения оружия. А тогда доставили в военную комендатуру и провели медицинский осмотр. Боевики заявляют, что во время осмотра у украинского военного обнаружили признаки наркотического опьянения.

Оккупанты опубликовали и фото пленного.

Украинский военный оказался в плену боевиков / Фото оккупантов Напомним, 21 декабря 2 украинских военных получили ранения в зоне проведения Операции объединенных сил. Как прошли сутки 20 декабря на Донбассе Оккупанты аж 9 раз нарушили режим тишины.

Ранение получил гражданский – мужчина, который возвращался с сельскохозяйственных работ на тракторе.

Украинские военные открывали ответный огонь.