Украинский военный попал в плен оккупантов: что говорят боевики
Военнослужащий ВСУ попал в плен российских оккупационных войск на Донбассе. Отсутствие бойца обнаружили еще 17 декабря. Боевики заявляют, что задержали воина в состоянии опьянения.
Украинский защитник в плену: детали
Во время проверки наличия личного состава одного из подразделений 17 декабря не удалось найти одного военного. Об этом в фейсбуке сообщает штаб ООС.
Читайте также Боевики устроили обстрел под Горловкой: ранены 2 украинских воинов
Впоследствии удалось выяснить, что украинского бойца задержали боевики.
Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются,
– заявили в штабе.
Что об этом говорят оккупанты
- По информации сепаратистских СМИ, военный во время захвата якобы был в нетрезвом состоянии.
- Кроме того, представители боевиков сообщают, что захватили якобы уроженца Ровненской области Александра Пупко. Он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Попал в плен мужчина вблизи оккупированного Славяносербска.
- Его задержали якобы без применения оружия. А тогда доставили в военную комендатуру и провели медицинский осмотр. Боевики заявляют, что во время осмотра у украинского военного обнаружили признаки наркотического опьянения.
- Оккупанты опубликовали и фото пленного.
Украинский военный оказался в плену боевиков / Фото оккупантов
Напомним, 21 декабря 2 украинских военных получили ранения в зоне проведения Операции объединенных сил.
Как прошли сутки 20 декабря на Донбассе
- Оккупанты аж 9 раз нарушили режим тишины.
- Ранение получил гражданский – мужчина, который возвращался с сельскохозяйственных работ на тракторе.
- Украинские военные открывали ответный огонь.
Поделиться новостью