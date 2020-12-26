На Донбассе военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил ранение. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря. Об этом сообщили на фейсбук-странице 14-й ОМБр.

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Обстоятельства инцидента выясняют

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Их еще выясняют.

26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воина доставили в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей,

– отметили в сообщении.

Как отметили, по данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование.

Напомним! По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала 2020 года за период проведения боевых действий во время операции Объединенных сил на Донбассе погибли 49 украинских военнослужащих. 335 бойцов получили ранения.

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За минувшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Неспокойно было неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Оккупанты, кроме обстрела украинских позиций, в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня. Несмотря на это, российские наемники систематически его нарушают.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала