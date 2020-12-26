Из-за неосторожного обращения с оружием: украинский военный получил ранение на Донбассе
На Донбассе военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого получил ранение. Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием.
Инцидент произошел в субботу, 26 декабря. Об этом сообщили на фейсбук-странице 14-й ОМБр.
Обратите внимание Надо вернуть: посольство Украины обратилось к Боснии насчет подаренной Лаврову иконы
Обстоятельства инцидента выясняют
Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Их еще выясняют.
26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воина доставили в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей,
– отметили в сообщении.
Как отметили, по данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование.
Новые обстрелы пророссийских боевиков: коротко
- За минувшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня. Неспокойно было неподалеку Водяного, что на Приазовье.
- Оккупанты, кроме обстрела украинских позиций, в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета.
- С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter