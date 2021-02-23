С обстрелов боевиков началась сутки на Донбассе. Еще утром вражеские войска трижды били по украинским позициям. Около Зайцево погиб наш воин, еще один получил ранения.

Оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. К теме Украинские военные погибли в результате пожара в блиндаже Новость дополняется ...