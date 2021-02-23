Украинский военный погиб возле Зайцево, еще один ранен
С обстрелов боевиков началась сутки на Донбассе. Еще утром вражеские войска трижды били по украинским позициям. Около Зайцево погиб наш воин, еще один получил ранения.
Источник:Штаб ООС
Оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
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