Украинский военнослужащий погиб после обеда 11 января на Донбассе. Защитник был смертельно ранен в результате обстрела боевиков вблизи Песков.

Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за смерти воина

Из-за смерти военного Украина направила ноту в наблюдательную миссию ОБСЕ. Об этом сообщает в телеграме делегация Украины в Трехсторонний контактной группе.

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Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту,

– отметили в украинской делегации в ТКГ.

Пока неизвестно имя украинского защитника и обстоятельства его гибели.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина.

В 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 75 наших защитников

Отметим, что в 2020 году в зоне проведения боевых действий на Донбассе погибли по меньшей мере 75 украинских военных. Также были и не боевые потери. Практически ежедневно пророссийские боевики игнорировали договоренность о прекращении огня, которая действует с 27 июля.

Больше о павших украинских героях можно прочитать здесь.

Смотрите на карте, где расположены Пески в Донецкой области: