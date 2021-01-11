Первая потеря на Донбассе в 2021: возле Песков погиб украинский военный
Украинский военнослужащий погиб после обеда 11 января на Донбассе. Защитник был смертельно ранен в результате обстрела боевиков вблизи Песков.
Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за смерти воина
Из-за смерти военного Украина направила ноту в наблюдательную миссию ОБСЕ. Об этом сообщает в телеграме делегация Украины в Трехсторонний контактной группе.
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Украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту,
– отметили в украинской делегации в ТКГ.
Пока неизвестно имя украинского защитника и обстоятельства его гибели.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина.
В 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 75 наших защитников
Отметим, что в 2020 году в зоне проведения боевых действий на Донбассе погибли по меньшей мере 75 украинских военных. Также были и не боевые потери. Практически ежедневно пророссийские боевики игнорировали договоренность о прекращении огня, которая действует с 27 июля.
Смотрите на карте, где расположены Пески в Донецкой области:
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