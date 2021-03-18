Украинский военный погиб в результате обстрела боевиков на Донбассе
В результате обстрела оккупантов на Донбассе украинский военный получил пулевое ранение. К сожалению, спасти его не удалось. Это произошло возле Южного.
Источник:фейбук ОТУ "Північ"
18 марта российские оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ.
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Украинскому защитнику, которого ранил противник, оперативно оказали первую медицинскую помощь. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью, он умер.
Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. В ответ на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
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