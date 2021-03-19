Кадры задержания 32 боевиков российской частной военной компании "Вагнер" в минском санатории превращаются в крупнейший шпионский скандал в истории Украины. Однако власти упорно замалчивают этот вопрос.

С чего все начиналось

История действительно детективная. По версии, которую отрицает Банковая, украинские спецслужбы вместе с американскими и турецкими коллегами готовили масштабную спецоперацию – планировали выманить из России и задержать боевиков, которые воевали на Донбассе, в Ливии и Сирии и причастны к сбитию боинга MH-17.

К слову Выход расследования Bellingcat о вагнеровцах отложили на апрель

Под видом рекрутинговой компании СБУ предложила наемникам работу на нефтяных вышках в Венесуэле. В ходе собеседования те признались во многих преступлениях, радушно демонстрируя свои террористические портфолио. В июле вся группа россиян вылетела через Минск и Турцию к месту работы. Самолет под вымышленным предлогом должен был сесть в Украине, где их и готовились задержать. Но в последний момент после совещания в Офисе президента спецоперацию отложили, а вагнеровцев мгновенно задержали белорусы и отдали России. Кто провалил одну из самых масштабных спецопераций – теперь расследуют журналисты британского проекта Bellingcat.



Задержание вагнеровцев в Беларуси / Фото AP

"Главной темой является расследование частной военной компании "Вагнер", которая причастна ко многим преступлениям в Украине, к многим терактам. Вторая серия о самом провале спецоперации по захвату террористов", – пояснил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Реакция Офиса президента

"Пролить свет" на эту историю могли бы в Офисе президента, через совещание в котором и произошла задержка или слив. Впрочем, Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак с начала опровергали информацию даже о самом факте проведения спецоперации.



Андрей Ермак / Фото СБУ

Когда расследованием занялся Bellingcat, председатель ОП вел себя странно, говорят журналисты. Якобы, сначала искал встречи с расследователями, а потом сам же и отказался. А советник Ермака Алексей Арестович вообще грозил уголовной ответственностью за обсуждение этой истории – мол, это государственная тайна.

По этой теме столько документов осталось, что мне непонятно, во-первых, с какой целью они вообще отрицают существование этой операции. Она реально была очень профессионально сделана. А, во-вторых, как они могут надеяться, что что-то останется недоказанным, если осталось столько следов,

– отметил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Не спешат с расследованием провала спецоперации и в ГБР. Те только сейчас допросили главу Офиса президента Андрея Ермака. В то же время народные депутаты, от которых еще прошлым летом требовали создать временную следственную комиссию по вагнеровцам, смогли это сделать только сейчас.

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Как дело вагнеровцев повлияло на Украину

Срывом спецоперации Украина потеряла не только возможность задержать террористов, которые причастны к военным преступлениям на Донбассе, но и международное доверие к нашим спецслужбам.

"Украина потеряла доверие, все эти страны понимают – нет-нет, мы с ней поделимся информацией, а через несколько недель она попадет к третьей стороне, доверять еще не будут много лет", – отметил консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Кто такие Bellingcat?

Это проект команды независимых расследователей и гражданских журналистов из более чем 20 стран мира. Они занимаются расследованиями по различным важным вопросам: от мексиканских наркобаронов и преступлений против человечества до отслеживания использования химического оружия и конфликтов во всем мире. Для этого используют данные из открытых источников и социальных сетей.

Так или иначе, о провале такого масштаба на 7 году войны украинцы должны узнать не от иностранных журналистов-расследователей, а от открытых следственных органов, которые отвечают за нацбезопасность. А изменит ли ход дела фильм Bellingcat, увидим уже в ближайшее время.