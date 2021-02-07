Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что он – сторонник ласковой украинизации. Так он сделал упрек в сторону предыдущей украинской власти относительно закона о языке.

По словам Ткаченко, приняли решение относительно закона о языке и его популяризации. Но за эти годы ничего не было сделано, а штрафы уже начинают действовать. Поэтому у него возникает вопрос: так что сначала – лошадь или телега?

Обратите внимание Как будут восстанавливать украинский язык на Донбассе: Резников рассказал о планах

Детали заявлений Ткаченко о ласковой украинизации

Глава Минкульта отметил, что стратегия действующей власти предусматривает введение бесплатных государственных курсов, онлайн-обучения и других путей продвижения украинского языка.

"И когда люди увидят заинтересованность государства в том, чтобы продвигать украинский язык – никакие штрафы не будут нужны", – подчеркнул министр.

В качестве примера он привел Канаду. Там чиновникам доплачивают 25% за знание французского языка. Однако, по словам Ткаченко, украинским чиновникам точно не надо платить за знание украинского.

"Это один из ярких примеров промотирования в двуязычной стране одного из языков. И такие меры следует осуществлять перед тем, как к какой-то бабушке в столовой подойдет инспектор и скажет: сейчас будем проверять, знаете ли вы украинский язык и будем штрафовать, если нет...", – отметил Ткаченко.

Он добавляет, что такая практика нивелирует все усилия на украинизацию. Ведь достаточно 1– 2 кейсов и заявлений разных недалеких чиновников, что завтра людей будут штрафовать на 3 тысячи гривен (или даже на 300 из их зарплаты). И это вызовет отторжение, а не желание язык изучать.

Да, в государстве, бесспорно, украинский язык не просто должен быть государственным – он должен быть общеупотребительным. Но путем приказа или принуждения (что еще хуже) это безуспешно,

– подчеркнул чиновник.

Как поощрить учить украинский тех, кто за 3 десятилетия не выучил банальных фраз

По мнению Ткаченко, это комплексный вопрос, который требует и украинского языка на экране, и украинского языка в книге.

Его нельзя решить за день или два. На протяжении 30 лет существования независимой Украины у нас была разная политика в отношении языка. Один президент тяжело говорил на украинском и проводил пророссийскую политику. Другой говорил на изысканном языке, но сделал ли что-нибудь для его популяризации?.. Последовательности в этом процессе на протяжении лет никогда не было,

– заметил министр.

В то же время он подчеркнул, что закон о языке принят. И Украина должна последовательно двигаться вперед. Ласково двигаться, чтобы все разговаривали на украинском языке.

Интересно Обслуживание на украинском в кафе: сколько людей не поддерживают решение

Украинский язык в Украине: главное

Закон о языке вступил в силу в июле 2019 года. Исключение составляли отдельные положения. 16 января 2021 года вступила в силу статья этого документа, согласно которой все заведения обслуживания и сферы услуг должны общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Кроме того, в июне 2019 года обнародовали окончательную редакцию нового "Украинского правописания". Прежде всего изменилось написание некоторых слов и ввели феминитивы.

28 января 2021 года Окружной админсуд Киева отменил постановление Правительства, которым одобрена новая редакция "Украинского правописания". Однако позже в Кабмине заявили, что они обжалуют это скандальное решение ОАСК.



Что предусматривает закон о языке / инфографика 24 канала