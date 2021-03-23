Український театр купив в АТБ пиріжок через тендер на Prozorro
Музично-драматичний театр з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині, вирішив придбати один пиріжок в АТБ. Для цього там скористалися системою Prozorro.
Источник:24 канал
Відповідно до правил Prozorro, в конкурсі можуть брати участь будь-які компанії, які готові дати ціну, нижчу від запропонованої, але якість товару повинна залишатися високою.
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Що відомо про тендер щодо пиріжка
Пропозицію розмістили 5 лютого 2021 року. Замовник хотів, аби його замовлення, вага якого становила 80 грамів, виконали того ж дня.
Конкурентів у АТБ не знайшлося, а торги не проводили. Тому зі супермаркетом АТБ одразу уклали договір на покупку пиріжка. Його вартість становила 8 гривень.
Театр купив в АТБ пиріжок через тендер на Prozorro / Скриншот зі сайту Prozorro
Інші дивні покупки театру
З'ясувалося, що таких дивних покупок у театру багато. За даними у Prozorro, там раніше публікували тендери на придбання однієї кульки, наповненої гелієм, за 40 гривень, лимона за 4 гривні та ватних паличок.
Як прокоментували в театрі, за законом, вони зобов'язані публікувати звіти про всі закупівлі, вартість яких стартує від однієї копійки, але не перевищує 50 тисяч гривень.
До слова, схожі закупівлі роблять і інші театри України. Наприклад, Одеський національний купив ліхтарик і батарейки, а Львівський театр придбав IQOS і стіки до нього.
Що відомо про Prozorro?Це – державна електронна система державних закупівель. Державні та комунальні підприємства оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються за можливість виконати замовлення.
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