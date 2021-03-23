Музыкально-драматический театр из города Каменское, что на Днепропетровщине, решил приобрести один пирожок в АТБ. Для этого там воспользовались системой Prozorro.

Согласно правил Prozorro, в конкурсе могут участвовать любые компании, которые готовы дать цену ниже предложенной, но качество товара должно оставаться высоким.

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Что известно о тендере касательно пирожка

Предложение разместили 5 февраля 2021 года. Заказчик хотел, чтобы его заказ, вес которого составлял 80 граммов, выполнили в тот же день.

Конкурентов у АТБ не нашлось, а торги не проводили. Поэтому с супермаркетом АТБ сразу заключили договор на покупку пирожка. Его стоимость составляла 8 гривен.



Театр купил в АТБ пирожок через тендер на Prozorro / Скриншот с сайта Prozorro

Другие странные покупки театра

Выяснилось, что таких странных покупок у театра много. По данным Prozorro, там ранее публиковали тендеры на приобретение одного шарика, наполненного гелием, за 40 гривен, лимона за 4 гривны и ватных палочек.

Как прокомментировали в театре, по закону, они обязаны публиковать отчеты обо всех закупках, стоимость которых стартует от одной копейки, но не превышает 50 тысяч гривен.

К слову, похожие закупки делают и другие театры Украины. Например, Одесский национальный купил фонарик и батарейки, а Львовский театр приобрел IQOS и стики к нему.

Справка. Академический музыкально-драматический театр имени Леси Украинки расположен в Каменском, что на Днепропетровщине. В нем идут детские и взрослые спектакли, концерты. Также в здании театра можно воспользоваться услугой "брак за сутки".