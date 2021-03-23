Украинский театр купил в АТБ пирожок через тендер на Prozorro
Музыкально-драматический театр из города Каменское, что на Днепропетровщине, решил приобрести один пирожок в АТБ. Для этого там воспользовались системой Prozorro.
Источник:24 канал
Согласно правил Prozorro, в конкурсе могут участвовать любые компании, которые готовы дать цену ниже предложенной, но качество товара должно оставаться высоким.
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Что известно о тендере касательно пирожка
Предложение разместили 5 февраля 2021 года. Заказчик хотел, чтобы его заказ, вес которого составлял 80 граммов, выполнили в тот же день.
Конкурентов у АТБ не нашлось, а торги не проводили. Поэтому с супермаркетом АТБ сразу заключили договор на покупку пирожка. Его стоимость составляла 8 гривен.
Театр купил в АТБ пирожок через тендер на Prozorro / Скриншот с сайта Prozorro
Другие странные покупки театра
Выяснилось, что таких странных покупок у театра много. По данным Prozorro, там ранее публиковали тендеры на приобретение одного шарика, наполненного гелием, за 40 гривен, лимона за 4 гривны и ватных палочек.
Как прокомментировали в театре, по закону, они обязаны публиковать отчеты обо всех закупках, стоимость которых стартует от одной копейки, но не превышает 50 тысяч гривен.
К слову, похожие закупки делают и другие театры Украины. Например, Одесский национальный купил фонарик и батарейки, а Львовский театр приобрел IQOS и стики к нему.
Что известно о Prozorro?
Это – государственная электронная система государственных закупок. Государственные и коммунальные предприятия объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются за возможность выполнить заказ.
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