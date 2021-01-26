"Браццкий народ": солдат ВСУ провел в Тиктоке эфир со сторонниками оккупантов – фото
Украинский солдат-срочник провел в Тиктоке прямой эфир, к которому присоединились сторонники российской оккупации Донбасса. Горе-тиктокер рассказывал врагам о "братском народе" и "войне олигархов".
Источник: ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром)
Кроме того, во время эфира солдат обнародовал запрещенную секретную информацию.
Актуально Ежедневно получаю угрозы, – скандальная блогерша из Киева обратилась к Авакову
Мальчик рассказывает о "браццком народе" и "вайне алигархав",
– заявил Грамарчук.
Что еще сказал Грамарчук
- В прямом эфире солдат-срочник "слил" информацию противнику.
- Грамарчук заявил, что "теперь противник знает, когда станцию включают в Купянске".
- Инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ города Купянск на Харьковщине.
- Сам тиктокер родом из Славгорода Днепропетровской области.
Украинский солдат провел в Тиктоке эфир со сторонниками оккупантов / Скриншот с Грамарчуком
Украинский солдат провел в Тиктоке эфир со сторонниками оккупантов / Скриншот с Грамарчуком
Реакция украинцев
Украинцев такое поведение солдата-срочника возмутило. Под постом они оставили много гневных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Когда в сердце нет патриотизма, то в аптеке не купишь";
- "Трансляция завершена. Как и нравственность автора видео";
- "Как-то можно узнать его имя? Мы же все имеем право знать, кто сливает инфу врагу и жрет на наши налоги?";
- "Гнать в шею ср*ным веником. И его, и кто там у них за моральное разложение отвечает. Это жесть. Гнали бы таких из ВСУ сразу, был бы толк".
Поделиться новостью