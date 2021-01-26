Украинский солдат-срочник провел в Тиктоке прямой эфир, к которому присоединились сторонники российской оккупации Донбасса. Горе-тиктокер рассказывал врагам о "братском народе" и "войне олигархов".

Источник: ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром)

Кроме того, во время эфира солдат обнародовал запрещенную секретную информацию.

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Мальчик рассказывает о "браццком народе" и "вайне алигархав",

– заявил Грамарчук.

Обратите внимание! В Министерстве обороны Украины в комментарии 24 каналу рассказали, что проверят информацию о прямом эфире солдата-срочника.

Что еще сказал Грамарчук

В прямом эфире солдат-срочник "слил" информацию противнику.

Грамарчук заявил, что "теперь противник знает, когда станцию включают в Купянске".

Инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ города Купянск на Харьковщине.

Сам тиктокер родом из Славгорода Днепропетровской области.



Украинский солдат провел в Тиктоке эфир со сторонниками оккупантов / Скриншот с Грамарчуком



Украинский солдат провел в Тиктоке эфир со сторонниками оккупантов / Скриншот с Грамарчуком

Реакция украинцев

Украинцев такое поведение солдата-срочника возмутило. Под постом они оставили много гневных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие: