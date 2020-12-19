Туман и обледенение: где в Украине будет опасно
В субботу, 19 декабря, в западных областях ожидается туман. В целом по всей территории Украины не будет существенных осадков.
Предупреждение о плохой видимости и обледенения
О тумане и низкой видимости в западных областях предупреждают в ГСЧС. Видимость составит 200 – 500 метров, что относится к 1 уровню опасности.
Также будет усиление ледовых явлений на водохранилищах Днепра.
В связи с понижением температуры воздуха 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений,
– говорится в сообщении.
Как вести себя водителям во время тумана
В туманную погоду нужно включить противотуманные фары и свет ближних фар. Руководителям рекомендуется снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. При остановке транспортного средства следует включить аварийную световую сигнализацию.
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