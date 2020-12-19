В субботу, 19 декабря, в западных областях ожидается туман. В целом по всей территории Украины не будет существенных осадков.

Предупреждение о плохой видимости и обледенения

О тумане и низкой видимости в западных областях предупреждают в ГСЧС. Видимость составит 200 – 500 метров, что относится к 1 уровню опасности.

Также будет усиление ледовых явлений на водохранилищах Днепра.

В связи с понижением температуры воздуха 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 19 декабря, вы можете прочитать по этой ссылке.

Как вести себя водителям во время тумана

В туманную погоду нужно включить противотуманные фары и свет ближних фар. Руководителям рекомендуется снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. При остановке транспортного средства следует включить аварийную световую сигнализацию.