Нападение на украинского подростка Юрия в Париже 15 января могло стать следствием вражды между двумя подростковыми бандами. Одну группировку сформировали подростки из города Ванв близ Парижа, другую –парижские юноши.

Пока точно не известно, входил ли пострадавший Юрий в парижскую банду. Скорее всего, он стал случайной жертвой чужой вражды. Об этом сообщает BFM TV.

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15 января в центре Парижа на группу подростков, которые возвращались с занятий, напала банда парней. Они были вооружены палками, ножами и молотком.

Друзья Юрия успели убежать, однако же юноше не повезло. Нападавшие повалили его на землю и начали наносить удары палками и холодным оружием. Камеры наблюдения зафиксировали, что злоумышленники даже запрыгивали подростку на голову.

До прибытия правоохранителей на место происшествия злоумышленники успели скрыться.

Медики диагностировали у Юрия пробитый череп, множественные переломы рук, ребер, сломанный нос, ножевые ранения и травмы глаз.

Юношу даже пришлось ввести в искусственную кому. Сейчас самочувствие пострадавшего улучшается, его начали выводить из комы.

Власти Франции отреагировали на печальные события.

В частности, госпожа мэр Парижа Анн Идальго призвала правоохранителей провести эффективное расследование дела.