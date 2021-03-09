Видео, на котором украинский пилот троллит россиян, оказалось фейком
В сети активно распространяли видео, на котором пилот самолета украинской авиакомпании Windrose, пролетая над временно оккупированным Крымом, потроллил россиян. Впоследствии автор ролика признался, что запись фейковая.
Источник:24 канал
На самом деле этот самолет не пролетал над Крымом, а пилот говорил совсем другие слова.
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Что "пилот" говорил на фейковых видео
На нем пилот якобы сообщил пассажирам, что они приближаются к пункту назначения, а путь пролегает вдоль украинского Крыма.
Сейчас мы находимся над Крымскими горам. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными метками – есть прекрасная возможность воссоединиться с "родной гаванью",
– заявил "пилот".
В то же время всем другим пассажирам он пожелал хорошего полета и добавил, что самолет прибудет в конечный пункт по расписанию.
Как все было на самом деле
Впоследствии тиктокер Даниил Гайдамаха (ник – chornobrovyi), который первым обнародовал это видео, признался: все, что происходит – просто шутка и наложен голос. Кроме того, TikTok это видео уже удалил.
Ведь в оригинале пилот приглашал пассажиров полюбоваться красотой Карпат.
В то же время блогер обратил внимание на то, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok.
Тиктокер заявил, что видео с пилотом – шутка / Скриншот
Фейковое и настоящее видео обращения пилота
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