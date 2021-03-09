В сети активно распространяли видео, на котором пилот самолета украинской авиакомпании Windrose, пролетая над временно оккупированным Крымом, потроллил россиян. Впоследствии автор ролика признался, что запись фейковая.

На самом деле этот самолет не пролетал над Крымом, а пилот говорил совсем другие слова.

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Что "пилот" говорил на фейковых видео

На нем пилот якобы сообщил пассажирам, что они приближаются к пункту назначения, а путь пролегает вдоль украинского Крыма.

Сейчас мы находимся над Крымскими горам. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными метками – есть прекрасная возможность воссоединиться с "родной гаванью",

– заявил "пилот".

В то же время всем другим пассажирам он пожелал хорошего полета и добавил, что самолет прибудет в конечный пункт по расписанию.

Как все было на самом деле

Впоследствии тиктокер Даниил Гайдамаха (ник – chornobrovyi), который первым обнародовал это видео, признался: все, что происходит – просто шутка и наложен голос. Кроме того, TikTok это видео уже удалил.

Ведь в оригинале пилот приглашал пассажиров полюбоваться красотой Карпат.

В то же время блогер обратил внимание на то, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok.



Тиктокер заявил, что видео с пилотом – шутка / Скриншот

Фейковое и настоящее видео обращения пилота