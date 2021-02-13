Прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области переименуют в Нью-Йорк. На карте региона такое название впервые появилось в 1846 году.

Состоятельные немецкие колонисты (Яков Нибур, его сын и главный инженер) построили и развивали населенный пункт. Подробнее – в материале журналистов.

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Назвали село Нью-Йорком

Эти люди руководили заводом по изготовлению жаток и плугов для сельского хозяйства. А в середине XIX века колонисты назвали поселок, который располагался в балке Кривой Торец, Нью-Йорком.

Яков Нибур и Яков Унгар – предприниматели, у которых был кирпичный завод, ездили в Америку и видели экономический потенциал Нью-Йорка,

– рассказал Новгородский голова Николай Ленко.

Новгородским его назвали коммунисты в 1951 году. Тогда когда между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки началась так называемая холодная война.



Активисты пытаются вернуть историческое название/ Фото Wikimedia Commons

Историческое название пытались вернуть

Местные активисты годами пытались вернуть поселку историческое название.

"Не все жители нашего поселка знают его историю. Потому что преобладал советский взгляд на историю. Поэтому мы начали просветительскую работу", – отметила координатор сообщества Украинский Нью-Йорк в Донецкой области Надежда Гордиюк.



Украинский Нью-Йорк / Фото DW

И только в позапрошлом году большая часть жителей таки согласилась называться ньюйоркцами. Поддержал решение поселковых депутатов и руководитель Донецкой области.

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Павел Кириленко подал представление документа на рассмотрение парламентариев. И профильный комитет поддержал законопроект. Теперь его должны проголосовать в зале Верховной Рады. Между тем в поселке уже строят планы после переименования.