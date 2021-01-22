При содействии ведущих научных языковых институтов украинский язык может стать официальным в Европейском Союзе.

Украинский язык – официальный в ЕС: что известно

Как отметил полномочный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь, сейчас Украина ведет переговоры с Европейской ассоциацией языковых институтов. В итоге Киев сможет получить ассоциированное членство до конца 2021 года, сообщает "Страна".

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Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать его перспективному применению как обязательного в странах ЕС,

– заметил Креминь.

Также языковой обмбудсмен отметил, что по состоянию на 22 января на его электронный адрес поступили 186 жалоб о нарушении закона относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

"Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников на не государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет-магазинов", – констатировал Кремень.

Заметим! В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон О языках, за исключением отдельных положений. 16 января 2021 года вступила в силу его статья, согласно которой все заведения обслуживания и сферы услуг должны общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Подробнее об этом читайте здесь.