Украинский может стать официальным языком Евросоюза, – языковой омбудсмен Креминь
При содействии ведущих научных языковых институтов украинский язык может стать официальным в Европейском Союзе.
Украинский язык – официальный в ЕС: что известно
Как отметил полномочный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь, сейчас Украина ведет переговоры с Европейской ассоциацией языковых институтов. В итоге Киев сможет получить ассоциированное членство до конца 2021 года, сообщает "Страна".
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Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать его перспективному применению как обязательного в странах ЕС,
– заметил Креминь.
Также языковой обмбудсмен отметил, что по состоянию на 22 января на его электронный адрес поступили 186 жалоб о нарушении закона относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного.
"Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников на не государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет-магазинов", – констатировал Кремень.
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