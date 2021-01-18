Кабинет Министров Украины сравнил украинский карантин с аналогичными ограничениями в 18 разных странах Европы. Выяснилось, что украинские ограничения одни из самых мягких в Европе.

Итоги сравнения жесткости карантинных ограничений премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на совещании у Владимира Зеленского. Главу правительства цитирует Офис президента Украины.

Стоит знать Карантин, вероятнее всего, продлят до конца марта, – Шмигаль

Такое сравнение произошло по поручению именно Президента Украины. Его провели, сравнивая украинские ограничения с 17 другими государствами Европы по индексу, учитывающему ряд показателей.

Индексы жесткости ограничений в Европе:

Италия – 87,9;

Германия – 85,1;

Греция – 84;

Австрия – 78;

Польша – 71;

Украина – 61,5.

Таким образом Украина по этому индексу оказалась на 16-м месте из 18. Какие две державы имеют менее жесткие ограничения, чем в Украине – не сообщается.

То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантинных ограничений,

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Коротко о карантинных ограничениях в Украине

Сейчас в Украине действует так называемый локдаун, который продлится до 25 января 2021 года. Премьер-министр уже заверил, что продлевать его не будут.

При этом, начиная с 25 января, в Украине снова начнет действовать менее жесткий карантин с ограничениями оранжевой зоны.

Сейчас, согласно последнему решению правительства, он должен длиться до 28 февраля, то есть до конца зимы. Но, вероятнее всего, его продолжат.



Карантинные ограничения, действующие в Украине / инфографика 24 канала