Украина имеет один из самых мягких карантинов в Европе, – Денис Шмигаль
Кабинет Министров Украины сравнил украинский карантин с аналогичными ограничениями в 18 разных странах Европы. Выяснилось, что украинские ограничения одни из самых мягких в Европе.
Итоги сравнения жесткости карантинных ограничений премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на совещании у Владимира Зеленского. Главу правительства цитирует Офис президента Украины.
Стоит знать Карантин, вероятнее всего, продлят до конца марта, – Шмигаль
Такое сравнение произошло по поручению именно Президента Украины. Его провели, сравнивая украинские ограничения с 17 другими государствами Европы по индексу, учитывающему ряд показателей.
Индексы жесткости ограничений в Европе:
- Италия – 87,9;
- Германия – 85,1;
- Греция – 84;
- Австрия – 78;
- Польша – 71;
- Украина – 61,5.
Таким образом Украина по этому индексу оказалась на 16-м месте из 18. Какие две державы имеют менее жесткие ограничения, чем в Украине – не сообщается.
То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантинных ограничений,
- подчеркнул Денис Шмыгаль.
Коротко о карантинных ограничениях в Украине
Сейчас в Украине действует так называемый локдаун, который продлится до 25 января 2021 года. Премьер-министр уже заверил, что продлевать его не будут.
При этом, начиная с 25 января, в Украине снова начнет действовать менее жесткий карантин с ограничениями оранжевой зоны.
Сейчас, согласно последнему решению правительства, он должен длиться до 28 февраля, то есть до конца зимы. Но, вероятнее всего, его продолжат.
Карантинные ограничения, действующие в Украине / инфографика 24 канала
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