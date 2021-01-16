Сфера обслуживания в Украине с 16 января полностью перешла на украинский язык. Преимущественно украинцы обрадовались и положительно восприняли новые нормы. Однако есть такие, которые крайне возмутились нововведениям.

Как в соцсетях восприняли новые правила, читайте в материале 24 канала.

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Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин проверил, выполняют ли языковой закон. Политик отметил, что с кафе все супер, на заправках тоже.

Магазин – так себе, но прогресс в последнее время явно есть. Главное, чтобы люди чувствовали, что это не принуждение, а история, которая нравится и заходит,

– написал Климкин.

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир отметил, что его родной язык – русский, но сегодня он радуется. По словам Фурсы, он никогда не испытывал притеснения, как русскоязычный.

"Я очень рад, что сегодня вступает в силу еще один закон, который усиливает позиции украинского языка. Потому что это о будущем. Потому что это о настоящей независимости. Независимости мышления и независимости информационного пространства от имперской России", – добавил Фурса.

Также банкир отметил, что молодежь действительно переходит на украинский, хотя это долгий процесс. Он выступает за то, чтобы изменения шли быстрее и общество "оторвалось от советской пуповины".

Виталий Дейнега

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега также высказался касаемо закона. Он напомнил, что 7 лет назад в Украине внедряли "диктаторские законы Яныка, а сегодня уже начнут действовать не они, а закон о Языке".

Будем бороться – победим,

– добавил Дейнега.

Александр Пасховер

Журналист Александр Пасховер рассказал, что в 2008 году приехал в Севастополь, где за чашкой кофе с фотографом, разговор зашел о языке. Русскоязычный собеседник настаивал на том, что украинский должен войти в нашу повседневность, но "не так резко".

Тогда журналист ответил, что страна уже 17 лет независима. Поэтому это даже слишком слабо.

Теперь на дворе 2021 год. Языковой процесс сдвинут с места. Тем не менее, мне кажется, что он все еще слишком слаб. Что "нельзя так резко" будут говорить те, кто и не собирается что-то менять. Ни сейчас, ни через 100 лет,

– отметил Пасховер.

Татьяна Даниленко

Каналы одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука призывают нарушать языковой закон, распространяют схемы бойкота новых норм. Об этом написала журналистка НВ Татьяна Даниленко. Медийница удачно заметила, фиксирует ли Служба безопасности Украины такие нарушения.

"Было бы логично и справедливо, если бы сам Медведчук и его миньоны понесли ответственность за несоблюдение закона и призывы нарушать закон", – отметила Даниленко.

Аркадий Бабченко

Журналист сделал сообщение в телеграме по закону о языке. Он отметил, что ему, как русскоязычному, было бы удобнее 2 языка, однако это лишь его проблемы. В то же время Бабченко отметил, что существование независимой суверенной свободной Украины – важнее и именно украинский язык может предотвратить российскую агрессию.

Если в Украине не будет своего языка – "мыжебратья" обязательно полезут целоваться снова. Обязательно полезут спасать одиннарод от "фашистов и бандеровцев". Через десять или лет через пятьдесят. Через семьдесят,

– отметил журналист.

Обратите внимание! Некоторым публичным деятелям закон о языке не понравился. Неудивительно, что почти все из них являются сторонниками пророссийских изданий или партии, где одним из лидеров является кум Путина.

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Юрий Бойко

Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко назвал новые языковые правила дискриминацией русского языка и нацменьшинств. Хотя говорить по-русски никто не запрещает, Бойко говорит, что будет бороться против дискриминации, а его партия внесет в Раду несколько соответствующих законопроектов.

Кроме того, политик считает русский язык частью украинской культуры.

Андрей Портнов

Юрист Андрей Портнов утверждает, что языковые правила принесут ущерб украинскому языку. По мнению Портнова, власть якобы давит на украинцев, поэтому они якобы принципиально будут переходить на русский.

Кстати, сообщение Портнова распространил в телеграме нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Пророссийские издания

Некоторые издания заявили якобы о нарушениях и игнорировании прав украинцев. Например, Klymenko Time говорило о позоре и деградации. Хотя, стоит отметить, что выбор, на каком языке говорить в частной жизни никто не ограничивает.

Издание "Страна" утверждает якобы о "тотальной украинизации" и говорит, что в магазинах Одессы якобы все равно говорят на русском.

Что означают новые правила

С 16 января 2021 года работники сферы обслуживания обязаны разговаривать на украинском языке. Хотя по просьбе клиента они могут перейти на другой язык.

Где должны говорить на украинском:

торговые заведения;

интернет-магазины;

заведения общественного питания;

банки;

аптеки

АЗС;

библиотеки;

учреждения развлекательного характера;

спортзалы и фитнес-клубы;

салоны красоты и парикмахерские;

учреждения медицинской сферы;

учреждения образовательной сферы;

учреждения социальной сферы;

учреждения бытового обслуживания.

Кстати, на невыполнение закона можно пожаловаться. Нарушителя сначала просто предупредят, при повторной ситуации – ему грозит штраф в размере от 5100 до 6800 гривен.



Украинский язык в сфере обслуживания / Инфографика 24 канала