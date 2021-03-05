Министр культуры Александр Ткаченко отреагировал на сообщения в сети, где связали украинский Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. По его словам, Фестиваль борща в день смерти Сталина – это не троллинг.

Ткаченко отметил, что в заметках вспомнили, в частности, акцию, которую устроили украинские эмигранты в Вашингтоне в марте 1953 года. В тот день собственно и умер Сталин и тогда владельцы ресторана "1203" раздавали всем желающим бесплатный борщ.

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Ткаченко о годовщине смерти Сталина и фестивале борща

Министр напомнил об активности и попытках российских пропагандистов переписать историю и заявить, что борщ – это русское блюдо.

Но выбранная нами, как организаторами, дата никоим образом не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение,

– отметил Ткаченко.

Чиновник добавил, что культура – мягкая сила. Поэтому Украине не нужны какие-либо годовщины, чтобы промотировать свои ценности.

"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культуру приготовления украинского борща" внесли в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем 5 марта Всеукраинскую онлайн-презентацию – рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", – констатировал Ткаченко.

Это мероприятие Минкульт проводит совместно с общественной организацией "Институт культуры Украины". Также к инициативе присоединился ее глава и известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Трансляцию можно будет посмотреть на ютьюб-канале "Института культуры Украины" и на фейбук-странице Минкульта.

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Что известно о Фестивале борща? Ежегодно в Украине проводили 25 декабря. Но в 2020 году Ежегодно в Украине проводили 25 декабря. Но в 2020 году организаторы его решили перенести на следующий год. Причина – проведение мероприятия предполагает наличие процедур публичных закупок и очень тщательную подготовку тендерной документации. Правда, в 2020 году случилось так, что выполнение всех требований к предоставленной технической документации потребовало больше времени, чем рассчитывали участники.