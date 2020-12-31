Украинских женщин с детьми эвакуировали из сирийского лагеря: щемящие фото
С сирийского лагеря "Родж" освободили украинских женщин и их детей – вместе всех 9. Это была уникальная эвакуационная спецоперация, уже 31 декабря эвакуированные прибудут в Украину.
Как известно, освободили 2 женщин, они родом из Кременчуга и Крыма. Вместе с ними еще 7 детей. Об этом сообщил на своей фейсбук-странице журналист Роман Бочкала.
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"Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ждет в столице Иракского Курдистана", – отметил Бочкала.
Как отметило издание "Бабель", освободили не всех украинок. В лагере осталась черкащанка Инна Добровольская. Также в другом лагере "Аль-Холь" еще находятся женщины.
Эвакуированные вернутся в Украину / Фото Романа Бочкалы
Среди эвакуированных 7 детей / Фото Романа Бочкалы
Одна из детей, которых освободили / Фото Романа Бочкала
Известно, что операция была на личном контроле у президента Владимира Зеленского. Бочкала добавил, что лагерь, в котором находились украинцы, является одним из самых ужасных.
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