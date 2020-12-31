С сирийского лагеря "Родж" освободили украинских женщин и их детей – вместе всех 9. Это была уникальная эвакуационная спецоперация, уже 31 декабря эвакуированные прибудут в Украину.

Как известно, освободили 2 женщин, они родом из Кременчуга и Крыма. Вместе с ними еще 7 детей. Об этом сообщил на своей фейсбук-странице журналист Роман Бочкала.

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"Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ждет в столице Иракского Курдистана", – отметил Бочкала.

Как отметило издание "Бабель", освободили не всех украинок. В лагере осталась черкащанка Инна Добровольская. Также в другом лагере "Аль-Холь" еще находятся женщины.

Справка. В лагерях "Родж" и "Аль-Холь" удерживают вдов и детей боевиков, воевавших за "Исламское государство" в Сирии и Ираке.



Эвакуированные вернутся в Украину / Фото Романа Бочкалы



Среди эвакуированных 7 детей / Фото Романа Бочкалы



Одна из детей, которых освободили / Фото Романа Бочкала

Известно, что операция была на личном контроле у президента Владимира Зеленского. Бочкала добавил, что лагерь, в котором находились украинцы, является одним из самых ужасных.