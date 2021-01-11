Украинские военные моряки 11 января 2021 года прибыли в США, где будут учиться управлять 3 патрульными катерами класса Island. Стоит заметить, что впоследствии судна передадут в Украину.

Учения будут проходить в городе Балтимор, расположенном в штате Мэриленд. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в твиттере.

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По их данным, курс специальной подготовки для украинских моряков продлится 10 недель.

Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны,

– сообщили в пресс-службе.



Украинские военные моряки / Фото посольства Украины в США

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