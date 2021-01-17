Дипломаты обнародовали список украинских моряков, выживших во время катастрофы с сухогрузом в Черном море 17 января. Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Все они сейчас находятся в больнице в городе Бартин. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба Посольства Украины в Турции. Актуально Украинские моряки оказались на затонувшем судне возле Турции: есть погибшие Состояние спасенных украинских моряков оценивают как удовлетворительное. Что еще говорится в сообщении Родным спасенных предоставляют всю необходимую информацию. Сейчас продолжаются поиски 5 моряков. Украинские дипломаты взаимодействуют с Турецкой властью и оказывают пострадавшим необходимую помощь. Спасенные моряки с судна Arvin: смотрите видео Что известно о катастрофе Arvin Сухогруз Arvin затонул 17 января в Черном море.

Судно шло под российскими флагами.

На борту находились 2 россиянина и 10 украинцев.

По меньшей мере 2 человека погибли.