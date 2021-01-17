Украинских моряков спасли с затонувшего судна в Турции: имена уцелевших
Дипломаты обнародовали список украинских моряков, выживших во время катастрофы с сухогрузом в Черном море 17 января. Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.
Все они сейчас находятся в больнице в городе Бартин. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-служба Посольства Украины в Турции.
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Состояние спасенных украинских моряков оценивают как удовлетворительное.
Что еще говорится в сообщении
- Родным спасенных предоставляют всю необходимую информацию.
- Сейчас продолжаются поиски 5 моряков.
- Украинские дипломаты взаимодействуют с Турецкой властью и оказывают пострадавшим необходимую помощь.
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Что известно о катастрофе Arvin
- Сухогруз Arvin затонул 17 января в Черном море.
- Судно шло под российскими флагами.
- На борту находились 2 россиянина и 10 украинцев.
- По меньшей мере 2 человека погибли.
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