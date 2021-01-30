Украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии
Из пиратского плена в Нигерии освободили 6 украинских моряков. Они были членами экипажа судна Stevia. Такое радостное событие случилось 30 января.
Источник: президент Владимир Зеленский
Украинцы попали в плен еще в середине декабря. И их там удерживали в течение 1,5 месяца.
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Комментарий Зеленского об освобождении украинских моряков
Президент подчеркнул, что украинские граждане находятся в безопасности и вскоре должны вернуться домой.
Ждем их скорейшее возвращение на Родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!,
– отметил глава государства.
Захват украинских моряков в Нигерии: что известно
- Об инциденте стало известно 16 декабря.
- Тогда сообщалось, что в Гвинейском заливе пираты напали на сухогруз Stevia и похитили моряков, среди которых были украинцы. Бандиты проникли на борт с оружием.
- В целом пираты захватили 8 членов экипажа. 6 из них – это украинские моряки, остальные 2 – албанцы.
- По словам дочери одного из захваченных моряков, в плен с украинцами попали капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.
- Отец женщины – старший помощник капитана Семен Резниченко. Мужчина отдал этой профессии 40 лет. Имена других она не назвала.
- Судно Stevia принадлежит албанской компании.
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