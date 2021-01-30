Из пиратского плена в Нигерии освободили 6 украинских моряков. Они были членами экипажа судна Stevia. Такое радостное событие случилось 30 января.

Источник: президент Владимир Зеленский

Украинцы попали в плен еще в середине декабря. И их там удерживали в течение 1,5 месяца.

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Комментарий Зеленского об освобождении украинских моряков

Президент подчеркнул, что украинские граждане находятся в безопасности и вскоре должны вернуться домой.

Ждем их скорейшее возвращение на Родину! Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!,

– отметил глава государства.

Обратите внимание! В последний день 202О года Украина смогла вернуть из Сирии 9 украинцев – двух женщин и их несовершеннолетних 7 детей. Кроме того, уже в начале 2021 года, в России заявили, что удалось освободить из плена в Ливии несколько их граждан и одного украинца.

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