Каждый год количество украинских учеников, которые хотят учиться в Америке, увеличивается. Помогают в этом сложном процессе общественные и благотворительные организации. Одна из них – Ukraine Global Scholars.

Сейчас идет подача документов на участие в этой программе. Однако организация выдвигает определенные требования.

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В течение 6 лет Ukraine Global Scholars помогла получить полные стипендии на обучение 118 украинским ученикам. Президент организации Юлия Лемеш отметила, что украинских студентов в Йельском университете очень мало.

Однако важно то, что они пытаются выстроить такую ​​культуру, чтобы украинские студенты после обучения хотели возвращаться в Украину.

Зеленский борется с олигархами

От того, насколько Владимиру Зеленскому удастся освободить политическую систему от доминирования олигархов будет зависеть тон отношений Украины с Администрацией Байдена. Украина хочет показать Америке всю серьезность об усилении риторики по деолигархизации, однако все не так просто. Об этом сообщили американские СМИ.

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Преграды Украины в деолигархизации

В Атлантическом совете США обсуждали вопрос деолигархизации в Украине. Председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка были среди докладчиков. Они объяснили, какие перед Украиной стоят преграды.

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