Госпогранслужба провела тактические учения по противодействию врагу на границе по стандартам НАТО. Спецназовцы пограничной комендатуры быстрого реагирования тренировались в пределах Объединенной многонациональной тренировочной группы Украины с начала ноября.

Уже подвели предварительные итоги тренировок, на которых иностранные коллеги отмечали высокий уровень подготовки украинских охранников границы, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Тренировки проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и должны закончиться в конце декабря.

В ходе учений офицеры комендатуры отрабатывали вопросы управления подразделением и огнем во время прикрытия государственной границы и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Тем временем бойцы Шквала осуществляли прикрытие государственной границы в районе выполнения задачи, отработали поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, проведение стабилизационных действий.

Тренировка на границе по ведению атаки врага: смотрите видео

Отдельно тренировали отступление пограничного подразделения в запасной район в условиях, когда противник со значительно большими силами пересек границу. Вместе с пограничниками также тренировались бойцы 58-го мотопехотного батальона.

Тренировки по отражению атаки на границе: смотрите фото (ГПСУ и 58 ОМБр)