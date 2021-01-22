Украинские воины показали, как проходят обучение залповых стрельб из "Градов": мощное видео
Украинские военные показали, как у них проходят учебно-боевые стрельбы на Ровненском общевойсковом полигоне.
Они тренируются по расчетам реактивных батарей БМ-21 "Град". Об этом говорится на странице в фейсбуке Оперативного командования "Запад".
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Такую тактику впечатления противника из "Градов" артиллеристы-реактивщики применяют во время внезапного обнаружения целей. Реактивная система залпового огня имеет калибр в 122 миллиметра.
Смотрите фото с Ровненского полигона / Фото "Запад"
Смотрите видео: как проходят обучения
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