Украинские военные показали, как у них проходят учебно-боевые стрельбы на Ровненском общевойсковом полигоне.

Они тренируются по расчетам реактивных батарей БМ-21 "Град". Об этом говорится на странице в фейсбуке Оперативного командования "Запад".

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Такую тактику впечатления противника из "Градов" артиллеристы-реактивщики применяют во время внезапного обнаружения целей. Реактивная система залпового огня имеет калибр в 122 миллиметра.

Смотрите фото с Ровненского полигона / Фото "Запад"

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