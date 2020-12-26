Украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ сыграли всемирно известную композицию Николая Леонтовича "Щедрик". Праздничная мелодия прозвучала в Виннице 25 декабря.

Полную версию выступления военные музыканты обещают обнародовать 7 января. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.

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Как отметили в ведомстве, это стало ответом на поздравления американских коллег с Католическим Рождеством.

В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ украсили рождественский вечер горожан "Щедриком" Леонтовича и хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами,

– говорится в сообщении.

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Ранее оркестр ВВС США в Европе исполнил "Колядку колоколов", являющуюся англоязычной версией легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича.

Руководительница оркестра обратилась к украинцам, поздравив с новогодними праздниками, и заявила о поддержке "усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины".

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