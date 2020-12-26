До мурашек: украинские военные в Виннице сыграли легендарного "Щедрика, – атмосферное видео
Украинские военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ сыграли всемирно известную композицию Николая Леонтовича "Щедрик". Праздничная мелодия прозвучала в Виннице 25 декабря.
Полную версию выступления военные музыканты обещают обнародовать 7 января. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в фейсбуке.
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Как отметили в ведомстве, это стало ответом на поздравления американских коллег с Католическим Рождеством.
В Виннице военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил ВСУ украсили рождественский вечер горожан "Щедриком" Леонтовича и хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами,
– говорится в сообщении.
Украинские военные в Виннице сыграли легендарного "Щедрика": смотрите видео
Ранее оркестр ВВС США в Европе исполнил "Колядку колоколов", являющуюся англоязычной версией легендарного "Щедрика" Николая Леонтовича.
Руководительница оркестра обратилась к украинцам, поздравив с новогодними праздниками, и заявила о поддержке "усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины".
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Что известно об украинском "Щедрике"
- Это всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича, которое он создал в начале ХХ века.
- Коляда получила известность после того, как в 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр Вильховский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик".
- Его англоязычная версия известна как "Звонкая колядка, Колядка колоколов", ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире.
- Кроме английского, "Щедрик" звучит на немецком, испанском, японском и других языках мира в период рождественских праздников.
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