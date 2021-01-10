Украинские военнослужащие привезли запас питьевой воды в прифронтовое село Торецк Донецкой области. Там местные жители остались без воды из-за прорыва на водопроводе.

Военнослужащие Операции Объединенных сил постоянно помогают населению Донбасса и прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ООС в фейсбуке.

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Из-за аварии на водопроводе "Горловка – Торецк" около 40 тысяч местных жителей остались без воды, но военнослужащие решили им помочь.

Военные одного из подразделений, которое входит в ООС, привезли населению прифронтового Торецка запас питьевой воды,

– подчеркнули в пресс-службе.



Запас воды для местных жителей / Фото пресс-службы ООС

Обратите внимание! Пророссийские боевики в течение 9 января 2021 года 3 раза открывали огонь вблизи украинских позиций на Донбассе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Подробнее об этом – читайте здесь.

Прорыв на водопроводе "Горловка – Торецк": что известно

На водопроводе "Горловка – Торецк" 4 января 2021 года произошел прорыв. Из-за этого почти 38 тысяч местных жителей из 5 населенных пунктов остались без водоснабжения.

Ремонтные бригады 6 января ликвидировали 2 повреждения на водопроводе.

Пророссийские боевики 8 января обстреляли рабочую бригаду. Тогда работы прекратили, чтобы избежать жертв.

Донецкая областная прокуратура уже начала расследование по этому делу.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала