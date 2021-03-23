Украинские военные присоединились к флешмобу "What is Ukraine": мощные видео
В Украине активно распространяют флешмоб "What is Ukraine", в котором люди показывают различные особенности и уголки страны. К этому движению решили присоединиться и украинские военные.
Флешмоб начался с ролика, который опубликовал фотограф и пилот FPV-дрона Назар Дорош в инстаграме. В видео под названием "What is Ukraine" он показал самые красивые места страны.
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Ролик уже набрал более 3,5 миллиона просмотров. Украинцы создавали аналоги видео, где обратили внимание на другие красивые уголки, известных людей и курьезные моменты.
Видео с украинскими военными
Поэтому к флешмобу присоединились и украинские военные. Они смонтировали мощные видео, в котором показали мужество и отвагу Вооруженных сил Украины.
Кто принял участие в флешмобе
- 10 Горно-штурмовая бригада;
- 30 ОМБр имени Константина Острожского;
- 24 ОМБр имени Короля Даниила;
- 25 отдельная воздушно Днепропетровская бригада;
- 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.
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