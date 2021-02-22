В одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады 20 февраля произошел пожар. За 2 дня, 22 числа, там обнаружили тела 2 военных. Еще один их сослуживец умер в ожоговом центре.

Известно, что пожар произошел в блиндаже. И те, вероятно, там находились в момент инцидента. Где именно случилась трагедия – информации нет.

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Тела обнаружили во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара.

Личности погибших еще не выяснили. Это сделают за результаты ДНК-экспертизы.

Также пострадал еще один военнослужащий. Он получил ожоги 90% тела и его эвакуировали в ожоговый центр. К сожалению, 22 февраля воин от полученных травм умер.

По факту трагедии продолжается проверка. Ее осуществляет служба правопорядка ВСУ.

Соответствующие сведения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Командование бригады и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Журналисты 24 канала присоединяются также к этим словам.

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Заметим! С начала года на Донбассе уже погибли по меньшей мере 12 военных. Для сравнения в 2020-м лишились жизни 50 защитников.