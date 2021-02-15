Украинские туристы, застрявшие на Занзибаре, смогут вернуться домой. Самолет SkyUp получил от Турции разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что уже вскоре украинцы смогут вернуться домой.

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Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем,

– подчеркнул Криклий.

Кроме того, чиновник обратился к главе Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку, который застрял вместе с туристами на Занзибаре. Криклий написал ему: "Хоть там и теплее, но ждем в Киеве".

Украинские туристы застряли на Занзибаре: что известно