Турция дала разрешение: украинские туристы смогут вернуться из Занзибара
Украинские туристы, застрявшие на Занзибаре, смогут вернуться домой. Самолет SkyUp получил от Турции разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию.
Источник:Фейсбук Владислава Криклия
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что уже вскоре украинцы смогут вернуться домой.
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Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем,
– подчеркнул Криклий.
Кроме того, чиновник обратился к главе Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку, который застрял вместе с туристами на Занзибаре. Криклий написал ему: "Хоть там и теплее, но ждем в Киеве".
Украинские туристы застряли на Занзибаре: что известно
- 15 февраля стало известно, что более 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Причиной стала неисправность самолета. Над возвращением туристов туроператор работал совместно с Министерством иностранных дел и посольством Украины в Кении.
- В SkyUp отреагировали на инцидент. Там заявили, что самолет удалось подготовить к полету уже через несколько часов. Однако полету помешал процесс оформления документов.
- В частности, пресс-служба лоукостера сообщила, что необходимо "внести изменения в маршрут и получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем".
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