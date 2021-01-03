Туристы из Украины 2 января провалились под лед на озере Морске-Око в польских Татрах. Всех путешественников предупреждают, что лед на озере слишком тонким, чтобы на него можно было ступать.

Однако туристы не реагируют на предостережения и регулярно ходят поверхностью Морского-Ока. Об этом сообщает tvn24.

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Представитель парка Паулина Колодейська рассказала, что, к счастью, украинским туристам удалось спастись. Они провалились под лед примерно в 10 метрах от берега и сумели самостоятельно выбраться на сушу.

В то же время работники парка попросили сойти со льда десятки туристов. Все они, рискуя жизнью, вышли на замерзшее озеро, чтобы сделать эффектные фотографии.

Не было времени наказывать этих туристов штрафами, потому что их было просто слишком много, и говорилось о безопасности,

– рассказали работники парка.

Работники парка рассказывают, что во время зимних праздников на Морском-Оке – настоящий аншлаг. Даже пандемия коронавируса не заставила людей воздержаться от путешествия в Польские Татры.