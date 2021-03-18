Соединенные Штаты Америки способствуют реформе Вооруженных сил Украины. Они помогают украинской армии овладеть стандартами НАТО. Еще в 2015 году в Украине развернули военно-тренировочную миссию JMTG-U – "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина".

Государства-члены осуществляют подготовку вместе с украинскими бойцами. Они готовят подразделения ВСУ по стандартам НАТО.

Интересно Не только армия и власть гарантирует безопасность: чего Украине стоит поучиться у Эстонии

"Мы продолжаем нашу работу с Вооруженными силами Украины для достижения прогресса во внедрении лучших евроатлантические практик", – отметила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Эксперты отметили, что усиление сотрудничества выгодно обеим странам, ведь Украина имеет опыт по сдерживанию агрессора. Зато США вместе с партнерами могут помочь нам построить современную сильную демократическую державу.

Украинская армия продолжает реформироваться по принципам и стандартам Североатлантического Альянса. Количество боевых подразделений, сертифицированных в НАТО – только растет. Самый яркий пример тесного сотрудничества – Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Фактор безопасности" 18 марта 2021: смотрите видео

Поле боя на Яворовщине

Осенью 2020 года Яворовский полигон напоминал настоящее поле боя. По легенде "натовских" учений Rapid Trident-2020, в многоэтажке забаррикадировались террористы. Бойцы 59-й мотопехотной бригады выдвигались на позиции, а после сигнала начинался штурм. Военные на бронированной технике подступали к зданию.



Rapid Trident-2020 на Львовщине / Фото tvoemisto

Завязывался бой, первых условных раненых эвакуировали. За пол часа штурма здание удавалось полностью освободить от боевиков. Огневой контакт в условиях города – один из элементов Rapid Trident-2020.

Есть такая возможность обменяться опытом, обменяться мнениями, показать себя, посмотреть на других и повысить свое профессиональное мастерство выполнения задач,

– отметил соруководитель учений от Украины Дмитрий Красильников.

Участники маневров из 9 стран Альянса бок о бок с украинскими военными отражали вооруженную агрессию в условиях города. В реальной жизни эти задачи возлагаются на Сухопутные войска.

Коротко о Сухопутных войсках

Это самый многочисленный вид Вооруженных сил как Украины, так и стран НАТО. Они являются основой обороноспособности любой армии. В Украине Сухопутные войска также играют решающую роль в деятельности Вооруженных сил. Механизированные и танковые войска, артиллерия, армейская авиация и тыловое обеспечение – это неполный список составляющих Сухопутных войск. Сегодня они активно реформируются, внедряя стандарты НАТО.

Политическое и военное руководство НАТО и государств Альянса видит наше государство как стратегического и прогнозируемого партнера, который имеет целью стать членом самой мощной в мире системы коллективной безопасности,

– отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

Североатлантический альянс помогает Украине реформировать сектор национальной безопасности и обороны. Сухопутные войска – яркий тому пример. Они постоянно принимают участие в "натовских" военных учениях и являются участниками международных учебно-тренировочных миссий.



Александр Сирский / Фото Armyinform

Их подразделения регулярно находятся в миротворческих миссиях под эгидой Альянса. Это позволяет достигать совместимости с военными НАТО и адаптировать украинские Вооруженные силы до уровня лучших мировых армий.

Визит Роджера Клутье

Сотрудничество между Украиной и НАТО набирает обороты. На днях в Киев приехал командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутье. Он встретился с украинским коллегой – командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сирским. Генералы подвели итоги совместной работы и обсудили будущие перспективы ее углубления.

Моя задача здесь – подробнее понять структуру и задачи Сухопутных войск Украины, а также усилить и без того тесное сотрудничество между НАТО и Украиной на уровне Сухопутных войск,

– сказал Роджер Клутье.

Украина является партнером НАТО с расширенными возможностями. Имеет доступ к учебно-тренировочным программ Альянса. Сегодня сразу 4 миссии действуют в Украине:

"Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина";

канадская миссия ЮНИФАЕР;

британско-датская операция "Орбитал";

литовская тренировочная миссия.

Участие в них подразделений украинских Вооруженных сил является лучшим доказательством, что НАТО доверяет Украине и стремится к сближению.



Роджер Клутье / Фото planeta.press

"С помощью офицеров тренировочных миссий подготовлено ​​значительное количество военнослужащих, прошедших подготовку в наших центрах. Они готовы к ведению боевых действий, готовы к действиям в любых условиях обстановки", – отметил Сирский.

Чтобы стать лучше – нужно учиться у лучших

С 2015 по 2020 годы через "натовские" учебно-тренировочные миссии прошли 19 тысяч украинских военных Сухопутных войск. Всего за этот период было подготовлено:

7 механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых бригад;

4 батальонно-тактических группы;

9 механизированных мотопехотных батальонов.

Обратите внимание В Черное море зашел фрегат НАТО: за ним следом шел российский ракетный корабль

Учебные центры Вооруженных сил Украины не убавляют обороты в тесном сотрудничестве с НАТО.

Главная цель – поднять еще выше качество подготовки. Это наши амбициозные планы, они согласованы между собой, между командованием Сухопутных войск Украины и НАТО,

– сказал Сирский.

О 12 важнейших задачах для правительств Украины и США, которые представили на Киевском форуме – смотрите в программе.