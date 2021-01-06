В украинские суды хотели пронести 63 тысячи единиц оружия за год: перечень регионов-нарушителей
В 2020 году в украинские суды пытались пронести 62 882 запрещенных предмета. В большинстве случаев это было опасное оружие. В каких регионах было больше правонарушений – читайте дальше.
Только в декабре в суды пытались пронести 10 222 запрещенных предмета, а в ноябре – 8 270. В пресс-службе Службы судебной охраны назвали регионы, в которых больше всего нарушали закон.
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Лидеры антирейтинга за декабрь
- Харьковская область – 2 599 предметов (13 293 с начала года)
- Днепропетровская область – 2 472 предмета (12 813 с начала года)
- Киев и Киевская область – 1 294 предмета (12 699 с начала года)
- Запорожская область – 567 предметов (2035 с начала года)
- Одесская область – 564 предметов (5249 с начала года).
Там отметили, что лидеры антирейтинга те же уже на протяжении последних 3 месяцев. В то же время последние месяцы количество попыток пронести запрещенные предметы в суды уменьшается.
Какие предметы хотели пронести
В декабре:
- 3 460 ножей (23 649 с начала года)
- 2 860 патронов (15 597 с начала года)
- 2 000 слезоточивых баллончиков (12 731 с начала года)
- 631 устройство с резиновыми пулями (4 682 с начала года).
В ноябре:
- 61 электрошокер (394 с начала года)
- 26 единиц пневматического и газового оружия (200 с начала года)
- 6 единиц огнестрельного оружия (183 с начала года)
- 28 единиц травматического оружия (325 ед. с начала года).
Также пытались пронести:
- файеры;
- металлические и деревянные палки;
- биты;
- ножницы;
- отвертки и тому подобное.
Наиболее законопослушные области
Меньше всего нарушений зафиксировали в судах Ивано-Франковска, Херсонской и Хмельницкой области.
За весь 2020 год на Прикарпатье зафиксировали лишь 7 попыток проноса запрещенных предметов в суды. На Херсонщине – 66, а в Хмельницкой области – 71.
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