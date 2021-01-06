В 2020 году в украинские суды пытались пронести 62 882 запрещенных предмета. В большинстве случаев это было опасное оружие. В каких регионах было больше правонарушений – читайте дальше.

Только в декабре в суды пытались пронести 10 222 запрещенных предмета, а в ноябре – 8 270. В пресс-службе Службы судебной охраны назвали регионы, в которых больше всего нарушали закон.

Интересно В Одессе в новогоднюю ночь женщина призналась, что заразила мужа болезнью, а он ее за это убил

Лидеры антирейтинга за декабрь

Харьковская область – 2 599 предметов (13 293 с начала года)

Днепропетровская область – 2 472 предмета (12 813 с начала года)

Киев и Киевская область – 1 294 предмета (12 699 с начала года)

Запорожская область – 567 предметов (2035 с начала года)

Одесская область – 564 предметов (5249 с начала года).

Там отметили, что лидеры антирейтинга те же уже на протяжении последних 3 месяцев. В то же время последние месяцы количество попыток пронести запрещенные предметы в суды уменьшается.

Какие предметы хотели пронести

В декабре:

3 460 ножей (23 649 с начала года)

2 860 патронов (15 597 с начала года)

2 000 слезоточивых баллончиков (12 731 с начала года)

631 устройство с резиновыми пулями (4 682 с начала года).

В ноябре:

61 электрошокер (394 с начала года)

26 единиц пневматического и газового оружия (200 с начала года)

6 единиц огнестрельного оружия (183 с начала года)

28 единиц травматического оружия (325 ед. с начала года).

Также пытались пронести:

файеры;

металлические и деревянные палки;

биты;

ножницы;

отвертки и тому подобное.

Наиболее законопослушные области

Меньше всего нарушений зафиксировали в судах Ивано-Франковска, Херсонской и Хмельницкой области.

За весь 2020 год на Прикарпатье зафиксировали лишь 7 попыток проноса запрещенных предметов в суды. На Херсонщине – 66, а в Хмельницкой области – 71.