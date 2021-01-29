Символ несокрушимости духа: украинские политики чтят память Героев Крут
В Украине 29 января ровно 103 года назад состоялся бой под Крутами. В нем несколько сотен украинских студентов и добровольцев из Вольного казачества столкнулись в смертельном бою с 6-тысячным войском Красной гвардии.
Источник: 24 канал
О том, как украинские политики отмечают этот день, читайте в материале 24 канала.
Важно День памяти Героев Крут: история боя и судьбы участников
Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования Героев Крут. Он и другие главные политики страны возложили цветы к памятному кресту героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.
Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой,
– сказал президент.
Однако он подчеркнул, что условия не равны, ведь украинская армия стала намного сильнее.
Зеленский призвал украинцев быть едиными перед общим врагом.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Шмыгаль вместе с президентом принял участие в церемонии возложения цветов к памятному кресту.
"Благодаря им в 1918 году Украина отстояла свою независимость. Несколько дней они сдерживали наступление большевиков на Киев. "Тридцать мучеников украинцев" навсегда стали образцом храбрости и отваги для следующих поколений защитников", – сказал Шмыгаль.
Украинские политики возложили цветы к памятнику Героев Крут/ Фото ОП, Верховная Рада
Александр Ткаченко
Министр культуры по информационной политике подчеркнул, что большей частью участников боя были студенты. Их призвали присоединиться со словами "в это время преступно быть равнодушным". И они не были.
Прошло более ста лет, а эта фраза остается актуальной. Потому что равнодушие к своему государству усиливает уверенность врага,
– сказал Ткаченко.
Сергей Шкарлет
Глава Министерства образования и науки отметил, что героический подвиг Героев Крут стал одной из самых трагических страниц истории Украины. Однако он также стал символом несокрушимости духа украинского народа в борьбе за свободу и независимость.
"Память о молодых воинах бессмертна. Она вечно будет жить в наших сердцах и уже записана в генах мужественных и смелых воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают украинские земли на востоке Украины", – подчеркнул Шкарлет.
Он добавил, что мы должны рассказывать историческую правду о непобедимой силе украинцев, и лелеять в душах детей любовь к Родине.
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