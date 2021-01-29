В Украине 29 января ровно 103 года назад состоялся бой под Крутами. В нем несколько сотен украинских студентов и добровольцев из Вольного казачества столкнулись в смертельном бою с 6-тысячным войском Красной гвардии.

Источник: 24 канал

О том, как украинские политики отмечают этот день, читайте в материале 24 канала.

Важно День памяти Героев Крут: история боя и судьбы участников

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования Героев Крут. Он и другие главные политики страны возложили цветы к памятному кресту героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой,

– сказал президент.

Однако он подчеркнул, что условия не равны, ведь украинская армия стала намного сильнее.

Зеленский призвал украинцев быть едиными перед общим врагом.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль вместе с президентом принял участие в церемонии возложения цветов к памятному кресту.

"Благодаря им в 1918 году Украина отстояла свою независимость. Несколько дней они сдерживали наступление большевиков на Киев. "Тридцать мучеников украинцев" навсегда стали образцом храбрости и отваги для следующих поколений защитников", – сказал Шмыгаль.

Украинские политики возложили цветы к памятнику Героев Крут/ Фото ОП, Верховная Рада

Александр Ткаченко

Министр культуры по информационной политике подчеркнул, что большей частью участников боя были студенты. Их призвали присоединиться со словами "в это время преступно быть равнодушным". И они не были.

Прошло более ста лет, а эта фраза остается актуальной. Потому что равнодушие к своему государству усиливает уверенность врага,

– сказал Ткаченко.

Сергей Шкарлет

Глава Министерства образования и науки отметил, что героический подвиг Героев Крут стал одной из самых трагических страниц истории Украины. Однако он также стал символом несокрушимости духа украинского народа в борьбе за свободу и независимость.

"Память о молодых воинах бессмертна. Она вечно будет жить в наших сердцах и уже записана в генах мужественных и смелых воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают украинские земли на востоке Украины", – подчеркнул Шкарлет.

Он добавил, что мы должны рассказывать историческую правду о непобедимой силе украинцев, и лелеять в душах детей любовь к Родине.

Справка. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года под одноименной железнодорожной станцией. По родным данным, украинцы потеряли от 80 до 100 бойцов, однако потери врага были значительно многочисленнее.