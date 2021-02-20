В Украине 20 февраля отмечают годовщину кровавых расстрелов на Майдане Независимости. Украинские политики и активисты поблагодарили Небесную сотню за их подвиги.

О том, как чиновники отметили День памяти Героев Небесной Сотни, читайте в материале 24 канала.

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Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская утром 20 февраля поставили лампадки у креста, где погибли герои Майдана. Президентская чета также ударила в Колокол Достоинства.

Кому-то еще не было восемнадцати, а у кто-то уже были внуки. Кто-то приехал из маленького поселка, а кто-то всю жизнь провел в столице. Их объединили ценности. Мы не имеем права забыть имена погибших,

– сказал глава государства.

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Денис Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что Революция Достоинства стала ключевым элементом создания государства Украины. Она определила необратимость европейского пути нашей страны, а Герои Небесной Сотни стали олицетворением отваги и самоотверженности.

Шмыгаль подчеркнул, что задачей каждого из нас является построить сильную европейскую Украину, за которую отдали жизнь участники Революции Достоинства.

Верховная Рада

На странице парламента в фейсбуке также написали обращение по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни. Чиновники подчеркнули, что не могут вернуть родственникам погибших близких, однако могут чтить их отвагу.

Министерство внутренних дел

В МВД призвали украинцев вспомнить также тех, кто погиб стоя по другую сторону баррикад.

Это также украинцы, но погоны на их плечах заставляли выполнять преступный приказ. Они ответят на другом суде за свои дела,

– подчеркнули в ведомсте.

В министерстве подчеркнули, что просят лишь помянуть погибших силовиков.

Петр Порошенко

Пятый президент Порошенко подчеркнул, что герои с огнем в сердце погибли, чтобы мы могли сами решать, как жить на своей свободной земле. Политик также отметил, что украинцам следует помнить о цене свободы и достоинства.

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Святослав Вакарчук

Музыкант и политик Вакарчук также вспомнил подвиг Небесной Сотни.

Свобода и достоинство... 20 февраля 2014 года эти два слова были обрызганы кровью. Чтобы стать острее. Чтобы стать глубже,

– сказал Вакарчук.

Митрополит Епифаний

Глава УПЦ Епифаний отметил, что Герои Небесной Сотни живы в вечности, а также – в нашей памяти и сердцах. Это значит, что они навсегда рядом.

Смотрите обращение Епифания по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни:

Олег Сенцов

Бывший пленник Кремля Сенцов подчеркнул, что ему трудно писать о расстрелах на Майдане, но об этом следует помнить. Он также попросил прощения у Небесной Сотни за то, что "мы живем не так, как вы стремились".

Эти выстрелы одиночными будут звучать во мне всегда. И люди, лежащие на асфальте, которые с него уже никогда не встанут,

– сказал Сенцов.

Сергей Шкарлет

Министр образования и науки Шкарлет заявил, что наша страна заплатила слишком высокую цену за идеалы демократии. По его словам, мы положили на алтарь самое дорогое – жизнь Небесной Сотни. Все было ради того, чтобы "стать членом европейской семьи".

Глава МОН также выразил соболезнования семьям погибших.

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Александр Ткаченко

Руководитель Министерства культуры и информационной политики Ткаченко отметил, что именно события 2013 – 2014 годов проявили уникальный украинский нарратив – "рабов в рай не пускают".

Они готовы были стоять до конца и на весь мир заявили о несокрушимости нашего народа и силу его духа,

– сказал министр.

Кроме того, Ткаченко анонсировал строительство Музея Революции Достоинства в 2021 году.

Кира Рудик

Председатель Партии "Голос" Рудык подчеркнула, что в то время все украинцы осознали единственный правильный выбор: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". Каждый, по словам политика, добывал для себя и своих близких будущее.

Рудик отметила важность установить справедливость и наказать виновных за расстрелы на Майдане. Она также добавила, что мы должны продолжать "дело Майдана". Ведь "Революция Достоинства произошла, а война за нашу свободу продолжается".

Юлия Тимошенко

Председатель партии "Батькивщина" Тимошенко заявила, что украинцы уже в Европе, потому что "наши стремления и души являются европейскими".

"И пусть скажут, что нам еще рано в Европу, что мы должны принять еще какой-то закон и провести какую-то реформу – это все преходящее. Мы уже в Европе. Ибо есть наш дух и наши стремления. Потому что наш европейский выбор подписан дымом свободы Майдана ... Потому что наш путь в Европу пролег через Небо", – сказала Тимошенко.