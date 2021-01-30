Сегодня обнародовать имена украинских политиков-агентов КГБ – невозможно. Дело в том, что большинство соответствующих документов уничтожили. Поскольку они представляли определенную угрозу некоторым политикам, что после развала СССР пришли к власти в Украине.

Источник: телеканал "Дом"

Прокомментировал этот вопрос глава Укргосархива Анатолий Хромов. Сделал он это в эфире программы "Неофициальный разговор", вышедшей на телеканале.

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Документы советских спецслужб относительно украинских политиков: какая их судьба

По словам Хромова, в конце 1980-х и в 1990 году очень большие массивы документов, по негласному указанию, уничтожили.

Сделали это очень технически, сократив сроки их хранения. Но это был негласный приказ – зачищать документы,

– рассказал председатель Укргосархива.

Он добавил: те, кто работает с документами советских спецслужб, отмечают, что "лучше сохранились документы 1930 – 1940 лет, и даже 1920-х, нежели 1980-х и 1970-х".

"Потому что именно эти документы могли иметь определенную угрозу для политической элиты, которая после развала СССР пришла к власти в независимой уже Украине", – подчеркнул Хромов.

Глава Государственного архива считает, что очень сложно будет доказать причастность политика к спецслужбам, однако это возможно.

Если мы знаем какое-то оперативное прозвище агента и его можно проследить в материалах других дел, и будут свидетели, которые будут знать, кто там находился, то можно, в принципе, доказать, что агентом "Стрелой", например, был вот известный или неизвестный конкретный человек,

– подчеркнул Хромов.

В то же время он отметил, что "именно списки агентов 1970 – 1980 годов практически не сохранились, их нет".