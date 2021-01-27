Ежегодно 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украинские политики в этот день почтили память миллионов замученных из-за пропагандируемой нацистами национальной, расовой, религиозной нетерпимости.

Источник: 24 канал

Сейчас под словом "Холокост" понимают преследование и уничтожение евреев и цыган в течение 1933 – 1945 годов. В те годы людей убивали только за их расовую принадлежность.

Важно Зеленский открыл инсталляцию ко Дню памяти Холокоста: фото

Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что мы живем в особо ответственное время, когда можем услышать об ужасах из первых уст. Как отметил Зеленский, во времена гибридной войны мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте.

С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества. Чтобы история не была пустыми словами. Чтобы все осознавали сами и могли рассказать своим детям, что падение нацизма действительно было спасением человечества, победой тех ценностей, которые, собственно, и сделали нас человечеством,

- написал Зеленский.

Он напомнил, что 27 января 1945 года солдаты первого Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря "Аушвиц-Биркенау". Там за годы существования лагеря смерти убили более 1,5 миллиона человек.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины добавил, что первыми ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии из батальона полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Он подчеркнул, что масштабы общечеловеческой трагедии Холокоста шокируют.

На протяжении веков украинцы и евреи живут вместе на одной земле, в общей стране. Поэтому мы, украинцы, понимаем скорбь евреев как свою собственную. Этот день – напоминание для нас, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти, обострение имперского безумия и агрессивный национализм,

- отметил Порошенко.

Бывший лидер Украины подчеркнул, что сегодня Украина вместе со всем миром будет молиться за тех, кто прошел через ад тотального уничтожения.

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Андрей Садовый

Мэр Львова сказал, что нельзя забывать, что все ужасы Холокоста были не где-то далеко, но и здесь, на наших улицах. Садовый назвал Холокост черной страницей мировой истории, которую нельзя пролистать.

О Холокосте надо рассказывать нашим детям и внукам, чтобы никогда не допустить этого страшного преступления снова,

- написал Садовый.

Мэр Львова также выразил соболезнования всем, кто потерял близких в эти темные времена.

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