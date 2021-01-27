Это большая трагедия для всего человечества: украинские политики почтили жертв Холокоста
Ежегодно 27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украинские политики в этот день почтили память миллионов замученных из-за пропагандируемой нацистами национальной, расовой, религиозной нетерпимости.
Источник: 24 канал
Сейчас под словом "Холокост" понимают преследование и уничтожение евреев и цыган в течение 1933 – 1945 годов. В те годы людей убивали только за их расовую принадлежность.
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Владимир Зеленский
Президент Украины подчеркнул, что мы живем в особо ответственное время, когда можем услышать об ужасах из первых уст. Как отметил Зеленский, во времена гибридной войны мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте.
С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества. Чтобы история не была пустыми словами. Чтобы все осознавали сами и могли рассказать своим детям, что падение нацизма действительно было спасением человечества, победой тех ценностей, которые, собственно, и сделали нас человечеством,
- написал Зеленский.
Он напомнил, что 27 января 1945 года солдаты первого Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря "Аушвиц-Биркенау". Там за годы существования лагеря смерти убили более 1,5 миллиона человек.
Петр Порошенко
Пятый президент Украины добавил, что первыми ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии из батальона полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Он подчеркнул, что масштабы общечеловеческой трагедии Холокоста шокируют.
На протяжении веков украинцы и евреи живут вместе на одной земле, в общей стране. Поэтому мы, украинцы, понимаем скорбь евреев как свою собственную. Этот день – напоминание для нас, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти, обострение имперского безумия и агрессивный национализм,
- отметил Порошенко.
Бывший лидер Украины подчеркнул, что сегодня Украина вместе со всем миром будет молиться за тех, кто прошел через ад тотального уничтожения.
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Андрей Садовый
Мэр Львова сказал, что нельзя забывать, что все ужасы Холокоста были не где-то далеко, но и здесь, на наших улицах. Садовый назвал Холокост черной страницей мировой истории, которую нельзя пролистать.
О Холокосте надо рассказывать нашим детям и внукам, чтобы никогда не допустить этого страшного преступления снова,
- написал Садовый.
Мэр Львова также выразил соболезнования всем, кто потерял близких в эти темные времена.
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Эпифаний
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что трудно даже представить, какие страдания пережили люди и их родные из-за пропагандируемой нацистами национальной, расовой, религиозной нетерпимости.
Холокост – большая трагедия для всего человечества, ведь обидчики пренебрегли жизнью и достоинством человека. Обидчики отобрали у людей все, кроме главного – их веры в добро, любви к жизни и надежды,
- сказал Епифаний.
Как отметил митрополит, важно помнить жертв трагедии и делать все для того, что это больше никогда не повторилось.
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Александр Ткаченко
Глава Минкульта напомнил, что прошло уже много лет, но боль от событий тех времен не отступает.
Советская власть не просто замалчивала безжалостное отношение к человечеству, но и всячески пыталась стереть украинскую и еврейскую идентичность. В Украине Холокост отличался особой жестокостью: расстрелы происходили в ряде с населенных пунктов. Фактически, на глазах местных жителей,
- подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что эпицентром уничтожения евреев на карте Холокоста стало урочище Бабий Яр – одно из крупнейших мест массовых расстрелов во время Второй мировой войны. Траченко призвал украинцев знать о переломных и трагических моментах в нашей истории. Ведь, как он сказал, только осознавая прошлое – возможны мир и единство в будущем.
Владимир Гройсман
Бывший премьер Украины почтил память жертв Холокоста.
Боль за миллионы уничтоженных людей до сих пор остается с нами. Как и ненависть к зверской нацистской идеологии,
- подчеркнул Гройсман.
Святослав Вакарчук
Политик и лидер группы "Океан Эльзы" отметил, что людям 21 века трудно даже представить ужасы, которые происходили на наших землях еще при памяти наших бабушек и дедушек.
Но мучительный урок, который вынесло человечество из этой трагедии, нужно помнить каждый день. Достоинство, свобода, жизнь человека – являются наивысшими ценностями. То, что начинается с ненависти, предубеждений и фанатизма, может привести к убийству миллионов,
– подытожил Вакарчук.
Он добавил, что наша задача – не забывать об этих страшных страницах истории.
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