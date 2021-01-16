Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 29-летнего гражданина Турции. Во время проверки документов оказалось, что мужчину больше года разыскивает Интерпол – за изнасилование.

29-летнего турка разыскивали за изнасилование

Турка задержали в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", что в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Мужчина хотел выехать из Украины в Молдову. Однако при проверке документов сработала база данных Интерпола. Оказалось, что 29-летнего турка разыскивают еще с 2019 года правоохранительные органы Турции – за изнасилование.

Украинские пограничники передали задержанного работникам полиции. В дальнейшем его экстрадируют на родину – чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Недавно пограничники задержали фигуранта по "газовому делу"

Отметим, что недавно пограничники Сумщины тоже задержали мужчину, который находился в розыске. По информации СМИ, говорится о 60-летнем Сергее Свиченко, который является фигурантом так называемого "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко.