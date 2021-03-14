Пограничники Луцкого отряда 13 марта задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть на территорию Украины через Беларусь. Они признались, что хотели нелегально добраться в ЕС через Украину.

В Госпогранслужбе отметили, что мужчин заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники мгновенно задержали пеших нелегалов.

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Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что мужчины являются гражданами Беларуси и России. Они имели с собой документы, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение. Заметим, что нарушителям границы грозит ответственность по статье 204-1 о незаконном пересечении государственной границы Украины.

Если вину нарушителей докажут, то им может грозить:

штраф;

административный арест до 15 суток;

конфискация орудий и средств совершения правонарушения.



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